Trojdňová svadba a žiadni načačkaní ľudia. Jakub Jablonský by si pre partnerku zmenil aj priezvisko
Rád hovorí, že hlavou rodiny nie je muž, ale sú tam dve hlavy.
„Neviem, či mi bolo lepšie. Či už profesne, osobne alebo v živote,“ hovorí otvorene náš obľúbený herec. Jakub Jablonský sa teraz teší najmä zo života po boku svojej partnerky Petry Dubayovej, s ktorou sa už čoskoro stanú rodičmi. „Sme najšťastnejší na svete,“ opakujú herci, ktorí sa rozhodli žiť a plánovať svoju budúcnosť presne podľa seba. Aj Jakubove predstavy o svadbe majú svoju vlastnú podobu a rozhodne sa nebudú podobať na tie, na aké sme zvyknutí.
Trojdňová fiesta
„Ak bude v mojom živote dajaká svadba, tak hlavne, nech je tam veľa dobrých ľudí a nech je tam dobrá nálada,“ vravel kedysi pre Markízu herec, ktorý nedávno bližšie opísal, ako by mohla vyzerať jeho vysnívaná svadba.
„Nelákajú ma také svadby, že kostol, vôbec. A nelákajú ma ani takí vyčančaní ľudia. Ja si to skôr viem predstaviť niekde na lazoch, na kraji lesa, a ľudia nech prídu oblečení, ako im je dobre. A nech je to taká trojdňová fiesta, kde oslávime lásku,“ vysvetlil v podcaste Na gauči s Nasklee Jakub, ktorý by v netradičných krokoch išiel ešte ďalej a pre svoju partnerku by pokojne zmenil aj priezvisko.
Zdvojené meno
„Ja osobne ak budem mať niekedy svadbu a založím rodinu, tak ja chcem aj priezvisko partnerky. Chcel by som mať Jakub, jej priezvisko a priezvisko. Takisto ako to robia ženy, že si zoberú mužské alebo si nechajú zdvojené. Tak ja by som to chcel mať zdvojené,“ vysvetlil v podcaste s tým, že nepôjde len o gesto, ale o spájanie rodov a symboliku, ktorá bude mať presah aj na ich ratolesti.