Trojdňová svadba a žiadni načačkaní ľudia. Jakub Jablonský by si pre partnerku zmenil aj priezvisko
Jakub Jablonský a Petra Dubayová.
Jakub Jablonský a Petra Dubayová. — Foto: Instagram - jakubkojablonsky (Katarina Hoffmann Šlesarova)

Rád hovorí, že hlavou rodiny nie je muž, ale sú tam dve hlavy.

Trojdňová fiesta

„Ak bude v mojom živote dajaká svadba, tak hlavne, nech je tam veľa dobrých ľudí a nech je tam dobrá nálada,“ vravel kedysi pre Markízu herec, ktorý nedávno bližšie opísal, ako by mohla vyzerať jeho vysnívaná svadba.

Prečítajte si tiež: Cítil bolesť, smútok aj krivdu. Jakub Jablonský po rozchode pochopil, čo teraz musí urobiť

Zdvojené meno

„Ja osobne ak budem mať niekedy svadbu a založím rodinu, tak ja chcem aj priezvisko partnerky. Chcel by som mať Jakub, jej priezvisko a priezvisko. Takisto ako to robia ženy, že si zoberú mužské alebo si nechajú zdvojené. Tak ja by som to chcel mať zdvojené,“ vysvetlil v podcaste s tým, že nepôjde len o gesto, ale o spájanie rodov a symboliku, ktorá bude mať presah aj na ich ratolesti.

