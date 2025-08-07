Dve skupiny ľudí kŕmili tým, čo máme bežne na tanieroch. Jednej z nich sa podarilo schudnúť dvojnásobok
Výskum potvrdil, že pri chudnutí nerozhodujú len kalórie, ale aj to, z čoho sú jedlá pripravené.
Chcete konečne schudnúť, no stále sa vám to nedarí? Kľúčom k úspechu by podľa najnovšej britskej štúdie mohla byť domáca strava. Výskum priniesol prekvapivé výsledky, ktoré zrejme zaskočia aj tých, ktorí sa ešte stále odvolávajú na minimum kalórií uvedených na obale niektorých potravín.
Vymenili si jedálničky
V štúdii publikovanej vo vedeckom časopise Nature Medicine vedci na obdobie ôsmich týždňov upravili jedálniček 55 účastníkom, ktorí bežne konzumovali ultraspracované potraviny ako sú chipsy, instantné polievky, sladkosti či hotové jedlá.
Rozdelili ich do dvoch skupín. Tá prvá mala obmedziť vysoko spracované potraviny a viac sa zamerať na domáce jedlá, zatiaľ čo druhá skupina naďalej konzumovala prevažne spracované alternatívy, napríklad hotové lasagne alebo raňajkové tyčinky. Po ôsmich týždňoch si obe skupiny jedálničky vymenili.
Jedna skupina schudla raz toľko
Zaujímavosťou bolo, že aj ultraspracované potraviny, ktoré účastníkom ponúkali, boli z hľadiska živín vyvážené. Obe skupiny prijímali rovnaký počet kalórií, len iné jedlá. Výskumníci tak nesledovali dva extrémy, ale aj pri nezdravej diéte sa snažili zabezpečiť čo najzdravšie alternatívy podľa oficiálnych britských výživových odporúčaní nazývaných Eatwell Guide.