Aj chlieb vo vajíčku dokáže urobiť zdravo. Viki z MasterChefa ho obaľuje a smaží inak, ako by ste čakali
Podľa skúsenej kuchárky nemusia mať po jeho dojedení výčitky ani tí, ktorí sa snažia schudnúť.
Počas štúdia na vysokej škole zistila, že zdravý životný štýl úzko súvisí aj so psychikou. Viki Lipovčanová, ktorú verejnosť pozná najmä ako úspešnú súťažiacu zo šou MasterChef, vtedy začala zisťovať, ako sa správne stravovať. Vedomosti, ktoré v tom čase nazbierala, dnes odovzdáva ďalej.
Chlieb obaľuje inak
Na sociálnych sieťach uverejňuje recepty, na ktorých si môžu pochutiť aj tí, ktorí sa práve snažia schudnúť, no jednou vecou pri tom prekvapuje. Nejde o žiadne diétne či fádne jedlá, Viki dokáže aj overenú klasiku pripraviť tak, aby bola výživná a prekvapivo chutná.
„Zdravý životný štýl má byť o zdravom prístupe k jedlu, pohybu a najmä k sebe samému. Ide o to jesť celkovo vyvážene a to, že si občas dáme donut alebo si zájdeme na burger, môže byť zdravé pre našu psychiku,“ vysvetlila šikovná kuchárka pre Super.cz.
Svojich obľúbených jedál sa podľa nej netreba vzdávať, stačí ich pripraviť inak. Aj obyčajný chlieb vo vajíčku totiž môže byť ideálnou večerou pre tých, ktorí časť svojho dňa obetujú cvičeniu či behu. „Viete o tom, že chlieb vo vajíčku je skvelá večera nielen počas obdobia chudnutia? Ale musíte si ho pripraviť tak ako ja,“ hovorí Viki vo svojom videu na sociálnej sieti. Počas smaženia tejto obľúbenej pochúťky si tiež dáva pozor na jednu podstatnú vec.