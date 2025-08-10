Vliezla do suda a skočila z Niagarských vodopádov. Kráľovná hmly celý život túžila iba po jedinej veci
Buď ju následná sláva finančne zabezpečí, alebo aspoň odíde z tohto sveta originálnym spôsobom, hovorila si.
Už mnohí pred ňou chceli zdolať Niagarské vodopády a presláviť sa tak. Nik, kto sa na to dal, však neprežil. Annie Edsonová Taylorová, ktorá si svojím jedinečným počinom vyslúžila prezývku kráľovná hmly, mala inú motiváciu – najviac zo všetkého si priala konečne skoncovať s dlho sa ťahajúcou smolou a finančnou tiesňou. Prečítajte si príbeh ženy, ktorá ako prvá vo svojich 63 rokoch prežila skok z Niagarských vodopádov v obyčajnom sude.
Annin život spočiatku vyzeral podľa americkej historičky Lindsey Lauren Visserovej idylicky. Pochádzala zo zámožnej rodiny, študovala a po škole sa plánovala zamestnať ako učiteľka. A osud jej prial aj v láske. Na strednej škole sa zamilovala do muža, za ktorého sa ako osemnásťročná vydala a porodila mu dieťa. Potom sa ale všetko zvrtlo. Vytúžený syn zakrátko zomrel a netrvalo dlho a Annie navždy opustil aj milovaný manžel.
V tom čase už nežila ani jej matka, a tak Annie zostala sama a sťahovala sa z mesta do mesta. Po nejakom čase si v Bay City v štáte Michigan založila tanečnú školu, ktorú ale pre malý záujem onedlho zatvorila. V nasledujúcich mesiacoch sa napokon bez práce a peňazí pretĺkala životom, až sa ocitla na prahu chudobinca.
Šialený nápad
Annie vedela, že nemá čo stratiť, a tak sa rozhodla pre šialený krok: bude prvá, kto pokorí Niagarské vodopády v sude, a buď ju následná sláva finančne zabezpečí, alebo aspoň originálnym spôsobom odíde z tohto sveta.
Podobné kúsky pred ňou skúšali už viacerí kaskadéri, ani jeden sa však nevrhol priamo do vodopádov (skákali len do rieky, pozn. red.) a všetci v mohutnom toku nakoniec aj tak zanechali svoje životy. Annie sa o ten svoj nebála, najprv však musela presvedčiť úradníkov, že vie, čo robí, a svoj plán musela podrobiť i názornej skúške, na ktorú napokon použila miestnu túlavú mačku Niagaru. Tú hodili v drevenom čalúnenom sude z vyše päťdesiatich metrov cez vodopády a čakali, čo sa stane. Niagara prežila. Okrem malého zranenia na hlave bola už niekoľko minút po tom, ako ju vylovili z vody, opäť hravá. Zapózovala fotografom a utiekla do najbližších kríkov. To úradníkom stačilo, aby vrh do majestátneho toku povolili aj Annie.
Zodpovedná príprava
Na svoj skok sa Taylorová poriadne pripravila.