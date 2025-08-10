Vliezla do suda a skočila z Niagarských vodopádov. Kráľovná hmly celý život túžila iba po jedinej veci - Dobré noviny
Vliezla do suda a skočila z Niagarských vodopádov. Kráľovná hmly celý život túžila iba po jedinej veci
Vliezla do suda a skočila z Niagarských vodopádov. Kráľovná hmly celý život túžila iba po jedinej veci

— Foto: Wikimedia Commons/Francis J. Petrie Photograph Collection, New York Review of Reviews Corp

Buď ju následná sláva finančne zabezpečí, alebo aspoň odíde z tohto sveta originálnym spôsobom, hovorila si.

Už mnohí pred ňou chceli zdolať Niagarské vodopády a presláviť sa tak. Nik, kto sa na to dal, však neprežil. Annie Edsonová Taylorová, ktorá si svojím jedinečným počinom vyslúžila prezývku kráľovná hmly, mala inú motiváciu – najviac zo všetkého si priala konečne skoncovať s dlho sa ťahajúcou smolou a finančnou tiesňou. Prečítajte si príbeh ženy, ktorá ako prvá vo svojich 63 rokoch prežila skok z Niagarských vodopádov v obyčajnom sude.

Foto: Niagara Falls Public Library

Annin život spočiatku vyzeral podľa americkej historičky Lindsey Lauren Visserovej idylicky. Pochádzala zo zámožnej rodiny, študovala a po škole sa plánovala zamestnať ako učiteľka. A osud jej prial aj v láske. Na strednej škole sa zamilovala do muža, za ktorého sa ako osemnásťročná vydala a porodila mu dieťa. Potom sa ale všetko zvrtlo. Vytúžený syn zakrátko zomrel a netrvalo dlho a Annie navždy opustil aj milovaný manžel.

Bežkyňa sa dnes teší z vytúženého potomka.
Prečítajte si tiež: Začalo sa to ako žart. Žena pár dní pred pôrodom štartovala na pretekoch a nečakane zabehla svetový rekord

V tom čase už nežila ani jej matka, a tak Annie zostala sama a sťahovala sa z mesta do mesta. Po nejakom čase si v Bay City v štáte Michigan založila tanečnú školu, ktorú ale pre malý záujem onedlho zatvorila. V nasledujúcich mesiacoch sa napokon bez práce a peňazí pretĺkala životom, až sa ocitla na prahu chudobinca.

Šialený nápad

Annie vedela, že nemá čo stratiť, a tak sa rozhodla pre šialený krok: bude prvá, kto pokorí Niagarské vodopády v sude, a buď ju následná sláva finančne zabezpečí, alebo aspoň originálnym spôsobom odíde z tohto sveta.

Foto: Wikimedia Commons/GG Bain News Service, via U.S. Library of Congress G.G. Bain Collection

Podobné kúsky pred ňou skúšali už viacerí kaskadéri, ani jeden sa však nevrhol priamo do vodopádov (skákali len do rieky, pozn. red.) a všetci v mohutnom toku nakoniec aj tak zanechali svoje životy. Annie sa o ten svoj nebála, najprv však musela presvedčiť úradníkov, že vie, čo robí, a svoj plán musela podrobiť i názornej skúške, na ktorú napokon použila miestnu túlavú mačku Niagaru. Tú hodili v drevenom čalúnenom sude z vyše päťdesiatich metrov cez vodopády a čakali, čo sa stane. Niagara prežila. Okrem malého zranenia na hlave bola už niekoľko minút po tom, ako ju vylovili z vody, opäť hravá. Zapózovala fotografom a utiekla do najbližších kríkov. To úradníkom stačilo, aby vrh do majestátneho toku povolili aj Annie.

Zodpovedná príprava

Na svoj skok sa Taylorová poriadne pripravila.

