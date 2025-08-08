Bolia vás kĺby, keď sa blíži dážď? Meteorológovia vysvetlili, či takto naozaj vieme predpovedať počasie - Dobré noviny
Dobré noviny
Bolia vás kĺby, keď sa blíži dážď? Meteorológovia vysvetlili, či takto naozaj vieme predpovedať počasie
Bolia vás kĺby, keď sa blíži dážď? Meteorológovia vysvetlili, či takto naozaj vieme predpovedať počasie

Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik

Viacerí odborníci a odborníčky sa s meteosenzitivitou stretávajú aj vo vlastnej rodine.

Cítite blížiacu sa búrku skôr než ostatní, pretože vás začnú bolieť kolená? Naše babičky sa na túto improvizovanú predpoveď počasia neraz spoľahli a častokrát im aj vyšla. Hoci takéto tvrdenia nie sú vedecky jednoznačne potvrdené, skúsení meteorológovia sa k nim postavili čelom a prezradili, či ide len o šarlatánstvo alebo môže mať bolesť kĺbov s počasím naozaj niečo spoločné.

Všetko závisí od toho, ako sa vyspíme

„Keď niekoho bolí koleno pred dažďom, má to reálny fyziologický základ. Sme súčasťou prírody a počasie nás ovplyvňuje, len sme trochu zabudli počúvať svoje telo,“ vysvetlila pre Nový Čas meteorologička Miriam Jarošová, podľa ktorej sa dnes síce riadime najmä predpoveďami v smartfónoch, no v minulosti patrila práve bolesť kĺbov k prirodzeným signálom zmeny počasia.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/stefamerpik

Súhlasí s ňou aj Peter Jurčovič, ktorý však jedným dychom dodáva, že všetko závisí od toho, ako sa človek vyspí. „Ak je nevyspatý, je citlivejší na zmeny počasia. A, samozrejme, reumatické problémy sa často zhoršujú pri zmene tlaku,“ objasnil známy meteorológ.

Dá sa tomu vyhnúť?

V nepriaznivom počasí majú ľudia navyše tendenciu menej sa hýbať a tráviť čas vonku, čo by podľa informácií zdravotníckeho portálu WebMD mohlo mať na svedomí stuhnutie kĺbov a ich následnú bolesť. Zmeny tlaku okrem toho môžu aj rozťahovať a sťahovať šľachy a svaly a to ovplyvňuje najmä ľudí trpiacich artritídou.

