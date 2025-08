VIDEO: Slzy v očiach a zimomriavky. Dcéra Márie Čírovej svojím hlasom dojala internet, vidia v nej mamu

Speváčka Mária Čírová je nielen úspešnou hudobníčkou, ale najmä oddanou mamou troch detí. Jej 13-ročná dcéra Zoe dokazuje, že talent sa v ich rodine dedí po generáciách. Najnovšie video, na ktorom spieva pieseň So This Is Love z rozprávky Popoluška, zanechalo mnohých divákov v slzách.

Vidia v nej mamu

Zoe Kachútová, ktorá sa v minulosti objavila nielen v seriáli Oteckovia, ale aj v špeciálnom detskom vydaní Tvoja tvár znie povedome, znovu potvrdila, že sa dokáže postaviť pred kameru i publikum s neobyčajnou ľahkosťou. Jej jemný, precítený hlas a presné tóny okamžite pripomenuli jej slávnu mamu.

„Zoe slzičky. Anjel na zemi. Toto je tak nádherné, čisté, úprimné, dokonalé... nádherný hlas a cit v ňom a veľké srdce a svetlo, iskra, celá maminka," znela jedna z mnohých dojatých reakcií pod videom. „Veľký dar po maminke. Máš to v srdci Zoinka. Tá neha a láska..." chválil jej spevácky prejav ďalší komentár.

Poklad rodiny