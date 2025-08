Expertka na mikroplasty: Týchto šesť veci doma robím inak, aby som sa im úspešne vyhýbala

Je profesorkou gynekológie a pôrodníctva a vo svojom výskume báda, ako vplývajú mikroplasty nielen na tehotné ženy a deti. Tracey Woodruffová po rokoch praxe pre Washington Post spísala šesť dôležitých vecí, ktoré robí, aby znížila vystavenie mikroplastom, ktoré nás obklopujú takmer všade.

Každodenné návyky

Mikroplasty sú naozaj malé kúsky plastov – niektoré z nich sú voľným okom viditeľné, ale iné sú také malé, že ich ani nemáte šancu uvidieť, keďže sú tenšie ako ľudský vlas. „Vedci našli mikroplasty v našej pečeni, krvi, mozgu a dokonca aj v placente. A hoci je potrebný ďalší výskum, aby sme úplne pochopili, ako to ovplyvňuje naše zdravie, už teraz existuje dosť dôkazov na to, aby sme boli znepokojení,“ povedala otvorene profesorka a spolu so svojimi kolegami zverejnila štúdiu, ktorá ukázala, že mikroplasty pravdepodobne negatívne ovplyvňujú reprodukčné zdravie, predovšetkým kvalitu spermií, ale aj tráviaci a dýchací systém.

Dôkazy naznačujú, že mikroplasty môžu spôsobovať chronické zápaly, ktoré zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva a pľúc. Iné štúdie ukázali súvislosť medzi mikroplastmi a demenciou či kardiovaskulárnymi ochoreniami. „Existujú však účinné spôsoby, ako znížiť našu expozíciu prostredníctvom zmien životného štýlu. Kľúčom je robiť ich pomaly a realisticky vzhľadom na váš rozpočet a každodenné návyky,“ upokojuje expertka, ktorá sa podelila o šesť jednoduchých rád.

Foto: Freepik

6. Používa čistiace a kozmetické produkty bez vôní

„Niektoré abrazívne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú drobné častice na drhnutie, môžu obsahovať mikroplasty. To isté platí aj pre niektoré kozmetické výrobky, ako sú peelingy. Vyhýbam sa im, rovnako ako všetkým výrobkom s vôňou, pretože niektoré firmy umiestňujú vône do mikroplastových kapsúl, aby vydržali dlhšie,“ vysvetlila Woodruffová, ktorá upozorňuje, že aj takáto malá vec môže výrazne znížiť riziko vystavovania sa mikroplastom.