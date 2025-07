Darovať život jej chceli tisíce ľudí. Madlenka, ktorá zúfalo hľadala vhodného darcu, má krásne správy

Bola to správa, ktorá pred pár mesiacmi zasiahla tisíce ľudí naprieč Českom a Slovenskom. Dvojročná Madlenka, dievčatko so vzácnou poruchou krvotvorby, zrazu potrebovala záchranu. „Zostávajú jej štyri týždne života,“ zneli slová, ktoré zdieľal jej otec Lukáš Přibyl na sociálnych sieťach. A potom to prišlo – vlna solidarity, akú krajina ešte nezažila.

Dnes sa v Madlenkinom príbehu píše nová kapitola. Kostná dreň malej bojovníčky funguje prakticky normálne a krvný obraz sa blíži hodnotám zdravého dieťaťa. „Už týždne nepotrebovala žiadne transfúzie krvi ani krvných doštičiek, ktoré potrebovala na začiatku,“ uviedla MUDr. Martina Suková z Kliniky detskej hematológie a onkológie FN Motol na tlačovej konferencii.

Skvelá správa, no liečba pokračuje

Vhodný darca kostnej drene sa síce nenašiel, no lekári zvolili iný postup – imunosupresívnu liečbu. Trvala štyri mesiace a výsledky prekvapili aj odborníkov. „Je to výborný výsledok, ale šťastný koniec to bude, až nebude potrebná žiadna liečba,“ dodáva Madlenkin otec.

Aj keď liečba ešte nekončí, dnes je už omnoho šetrnejšia a Madlenka nemusí dochádzať do nemocnice každý týždeň. Namiesto toho absolvuje kontroly raz za tri až štyri týždne.

Vlna solidarity, ktorá zachránila život iným

Madlenkin príbeh nenechal ľudí chladnými. Do registra darcov krvotvorných buniek sa len v priebehu niekoľkých mesiacov prihlásilo vyše 26 000 ľudí. Vďaka tomu bolo vybraných 15 darcov pre konkrétnych pacientov, ktorí svoju šancu na život dostanú práve vďaka nej, informovala Fakultná nemocnica Motol. „Museli sme zvládnuť veľký nápor záujemcov a stáli pred registrom aj rady, čo sme nikdy predtým nezažili,“ uviedla Marie Kuříková z registru IKEM.

Do boja o život sa s Madlenkou pustila celá rodina.

Nesmierna vďačnosť