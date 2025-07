Za život so mnou si zaslúži svätožiaru. Felix Slováček a Dáda Patrasová nevedia byť spolu ani od seba

Keď sa ich pýtali recept na šťastné manželstvo, odpovedala jasne. „Skrýva sa v mojej obrovskej tolerancii. Na nej náš vzťah stojí aj padá,“ povedala Dáda Patrasová, ktorá je v manželstve s Felixom Slováčkom 42 rokov. Česka herečka a hudobník sú spolu desaťročia napriek niekoľkým neverám, problémom s alkoholom aj škandálom. Ich dcéra Anička Slováčková otvorene hovorila, že ich vzťah je „zaujímavo toxický“ a hoci prežívajú turbulentné obdobia, nevedia byť bez seba.

Nesympatický a nafúkaný

Dáda Patrasová bola začínajúcou herečkou, keď za ňou prišla kamarátka, ktorá jej povedala, že by sa s ňou chcel zoznámiť slávny hudobník Felix Slováček. „Vraj sa mu páčim a že by so mnou chodil do minúty. To ma vtedy pobavilo,“ spomínala pre iDNES.cz herečka, ktorá bola v tom čase zadaná a Felixa odmietla. „Mala som priateľa, ktorý bol geniálnym muzikantom. Lenže oni tí géniovia nie sú pre život veľmi vhodní, tak to nevyšlo, no,“ priznala Patrasová, ktorá o 13 rokov staršieho Slováčka dlho nemala záujem.

„Bol si mi nesympatický, pripadal si mi nafúkaný, tak čudne si sa smial,“ hovorila v ich spoločnom rozhovore, v ktorom hudobník zareagoval, že jeho výhodou bolo to, že nebol úplne geniálny a preto bol ideálny pre spoločný život.

Najkrajšia ženská

Dokopy sa dali na jednom večierku, kde prišiel hudobník neskôr. „A ako tak išiel proti mne, cítila som, akoby som ho poznala odjakživa. Bol mi blízky, ako keby to bol môj brat. Neskôr sme si hovorili, že sme obaja mali pocit, ako by do nás udrel blesk. Felix sa vrhol k stolu, chutilo mu a tým si ma získal,“ zasmiala sa herečka.

„Vypil som tam, čo sa dalo, a ráno sa prebudil vedľa Dády, ktorá spala zababušená v takom klbku. Tak som ho nejako rozbalil a už som zostal. Dáda bola v tom čase najkrajšia ženská,“ spomínal Slováček, ktorého si herečka zobrala 24. marca 1983. Mala vraj vtedy pocit, že po jeho boku dobyje svet, no ešte netušila, aké manželstvo ju s muzikantom čaká.