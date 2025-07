Výsledok 17-ročného výskumu otriasol vedeckou komunitou: Kľúčom k dlhovekosti je jeden zdravý orgán

Svoj skutočný vek každý dobre pozná, no ten biologický je pre mnohých záhadou. Vedci však nedávno pri skúmaní dlhovekosti prišli na zaujímavý objav. Jednotlivé orgány v tele podľa nich ani zďaleka nestarnú rovnako rýchlo a kľúčom k dlhému a zdravému životu má byť predovšetkým mladý mozog a imunitný systém.

Vyvinuli niečo ako tester biologického veku

Výskumníci zo Stanfordskej univerzity analyzovali krvné vzorky takmer 45-tisíc ľudí a zistili, že tí s mladým mozgom a silným imunitným systémom mali až o 56 percent nižšie riziko úmrtia počas sledovaného obdobia. Portál s vedeckými štúdiami StudyFinds informuje, že vyvinuli metódu, ktorá funguje ako akýsi tester biologického veku 11 hlavných orgánov.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Keď orgány starnú alebo sú poškodené, unikajú do krvného obehu bielkoviny, ktoré prezrádzajú, v akom sú stave. Vedci vycvičili modely umelej inteligencie, aby na základe týchto bielkovinových vzorcov každému orgánu pridelili vek. Ak bol tento predpokladaný vek orgánu vyšší ako skutočný vek človeka, orgán bol považovaný za starý a ak bol nižší, považovali ho za mladý.

Pozor na spracované mäso

Metódu vedci aplikovali na takmer 45-tisíc ľudí vo veku od 40 do 70 rokov, ktorých zdravotný stav sledovali až 17 rokov a výsledky ukázali, že riziko úmrtia výrazne narastalo s každým orgánom, ktorý „zostarol“ rýchlejšie, než by mal. „Viac ako 60 percent ľudí s osem a viac extrémne starými orgánmi zomrelo do 15 rokov,“ tvrdia odborníci v štúdii publikovanej vo vedeckom časopise Nature Medicine.

Mladšie orgány však prekvapivo neboli úplnou zárukou úspechu...