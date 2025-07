Vieš, ako si si prial, aby som nezostala sama? Ivana Gottová poslala manželovi dojemný odkaz do neba

Nezabudnuteľný Karel Gott by pred pár dňami oslávil 86. narodeniny a manželka Ivana mu pri tejto príležitosti poslala do neba dlhý, dojemný odkaz. Je plný lásky, spomienok a noviniek z jej života, ktoré sa neodmysliteľne spájajú aj s budúcnosťou vily, ktorú Karel zbožňoval. „Nemám najmenšiu pochybnosť, že nás tam zhora pozoruješ a určite si vravíš ‚Tak to som čakal, Presne toto raz muselo prísť’,“ napísala v úvode svojho vyznania na sociálnej sieti Ivana Gottová.

Museli to zvládnuť bez neho

Jej text pokračoval dávnou spomienkou na moment, keď Karlovi dokončili účes a vzápätí mu do čerstvo upravených vlasov zo stropu začala kvapkať voda. Prasknuté potrubie si, ako naschvál, vybralo ten najmenej vhodný moment, a tak problém len narýchlo vyriešili a dúfali, že ešte nejaký čas vydrží. Obom však bolo jasné, že si dom časom vyžiada dôkladnejšiu a rozsiahlejšiu rekonštrukciu. Akékoľvek väčšie zásahy však vtedy Karel okomentoval len slovami, že ich budú musieť neskôr zvládnuť bez neho.

„Vedeli sme to. Vila je z roku 1931. Elektrina, stúpačky, rozvody... Obaja sme cítili, že raz príde deň, keď sa bude musieť naozaj začať s prácami. Ale ty si rozhodol, že taká zásadná premena musí prebehnúť bez teba,“ zamyslela sa Ivana, ktorá sa vždy snažila rešpektovať všetky priania svojho manžela vrátane posledného miesta jeho odpočinku.

Steny mu načúvali, omietky ho poznali

Na pražskom cintoríne Malvazinky si podľa jej slov legendárny umelec hľadal svoje miesto už pár dní pred odchodom na večnosť. Prial si, aby mu Ivana čítala mená všetkých osobností, ktoré tam sú pochované, a spoločnosť sa mu pozdávala. „Chcel si byť pochovaný práve tam, blízko domova, blízko k nám. Aj preto som sa nedokázala presťahovať ďalej než 10 minút od teba. Chcela som to mať k tebe blízko. Aj k nášmu domu, alebo teda teraz už k Ville Gott,“ pokračovala Ivana.

To bolo ďalšie umelcovo prianie – aby dom aj naďalej žil. Aby nedegradoval iba na prázdnu schránku a aby v ňom zostali uchované všetky jeho ceny aj hudba. Ivana však bola trúfalejšia a rozhodla sa v ňom uchovať aj Karlovu energiu, životný príbeh a spomienky. Spolu s tímom expertov tak pracuje na tom, aby bola vila zvukovým aj vizuálnym zážitkom pre každého, kto ju navštívi, a aby sa z každej miestnosti ozýval maestrov hlas.