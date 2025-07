Keď konečne vykročila za svojím snom, odmietli ju. Dievčine stačila jediná filmová rola, aby sa preslávila

V detstve túžila byť herečkou a tesne po 14. narodeninách sa odhodlala k svojmu snu aj vykročiť. Dievčina z fotografie vtedy prišla na filmový konkurz známeho českého režiséra, no ten ju napokon do svojho nového projektu neobsadil. Zapamätal si ju však tak dobre, že jej ponúkol rolu v inom filme, čo spokojne prijala a v tom čase ešte vôbec netušila, že sa jej vďaka tomu celý život obráti hore nohami. Hoci to bol len jeden z dvoch filmov, v ktorých si dievčina zahrala, preslávil ju natoľko, že si ľudia dodnes pamätajú jej meno, a to aj napriek tomu, že sa neskôr vydala úplne iným smerom.

Viete, o koho ide?