Keď žila na Aljaške, otec domov nosil obrovské lososy. Poznáte dievčinu, ktorá prežila zázračné detstvo?

Do troch rokov žila na Aljaške a jej otec domov nosil obrovské lososy. Ak by tam ostali dlhšie, asi by sa rybolovu začala venovať aj ona. Pre dievčinu z fotografie bolo detstvo prežité s rodičmi doslova zázračné. Vždy boli akční, veľa cestovali a aj keď pri nich dcéry občas nabrali pocit určitej nestability, mali s nimi krásny život. Hoci bývali v dome a chodili do školy, dievčina si predstavovala si, že sú nomádi a každému z rodiny pridelila aj konkrétnu funkciu. Otec bol podľa nej šašo, mama principál, sestra opica a ona by bola asi slon, pretože má výbornú pamäť.

Viete, o koho ide?