Keď išiel okolo rodinky z Bojníc, sklonil hlavu. Federer bol hanblivý nervák, ktorého dala Mirka do pucu

Keď hanblivý tínedžer prechádzal okolo skupinky Slovákov, málokto by vtedy povedal, že raz sa z neho stane najväčší tenista histórie. A on by zase nepovedal, že sa zamiluje práve do dievčaťa z Bojníc. Pre Rogera Federera nebola Mirka Vavrincová len prvou láskou, ale aj „prvou trénerkou duše“ – tou, ktorá ho naučila ovládať emócie, stáť nohami na zemi a premeniť surový talent na legendu. Ich spoločný príbeh sa začal v olympijskej dedine v Sydney, ale jeho korene siahajú omnoho hlbšie, až na Slovensko, kde sa zrodila nielen budúca tenistka, ale aj žena, bez ktorej by Roger Federer možno nikdy nedosiahol také úspechy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Federer/posts/624949582331596?ref=embed_post

Z Bojníc do Švajčiarska

Keď sa Mirkini rodičia Miroslav a Drahomíra vzali, vybrali sa na svadobnú cestu po Taliansku, Západnom Nemecku a Švajčiarsku a všade, kde prišli, sa čerstvý ženáč Miroslav informoval, koľko by dokázal v danej krajine zarobiť. Keď mu vo Švajčiarsku povedali, že by si mohol zarobiť vyše tritisíc frankov, nemohol na to zabudnúť. Bola to rozprávková suma. „Na tú dobu to boli úžasné peniaze, a tak som sa už vtedy začal vážnejšie zaoberať myšlienkou emigrácie. O tri roky sme to s rodinkou aj zrealizovali,“ prezradil pre Šport24 Miroslav Vavrinec, ktorý spolu s manželkou a dvojročnou dcérkou Mirkou odišiel z Bojníc a usadili sa v dedinke Landschlach.

Rodina mala obrovské šťastie na známych, ktorí im v novej krajine pomohli, a tak si Miroslav našiel pomerne rýchlo prácu a neskôr sa začal zaujímať o zamestnanie klenotníka. „Spoznal som sa s jedným významným klenotníkom z Zürichu, ktorý pracoval pre vychýrené svetové značky. Zaujala ma jeho práca, a tak som sa ho opýtal, či by som sa mohol pri ňom učiť. Odvetil mi, že to je veľmi ťažká práca, no dal mi zlatý drôt, aby som s ním niečo urobil. A ja som z neho vyrobil zlatú reťaz,“ prezradil Miroslav, ktorý za týždeň vyrobil to, čo sa iní učia robiť päť rokov. S manželkou si nakoniec otvorili vlastné vychytené klenotníctvo, vyrábali luxusné šperky na mieru a stali sa majstrami vo svojom odbore. Obrovskú radosť im robila aj ich jediná dcéra Mirka, ktorá bola odmalička mimoriadne nadaná.

Mala to v sebe

„Chodila na balet, ktorý ju naozaj bavil, no videl som na nej, že jej perfektne idú aj iné športy, ktorých súčasťou je lopta. Napokon zvíťazil tenis, ku ktorému sa dostala úplne sama, ja ani manželka sme ju do ničoho nenútili,“ prezradil pre Šport24 Miroslav Vavrinec a doplnil, že jeho dcéra bola odjakživa cieľavedomá, mala neskutočnú hlavu na učenie a aj obrovský športový talent. Jeho slová potvrdila aj Martina Navrátilová, ktorá bola Mirkinou prvou trénerkou.