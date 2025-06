Vodiči, neignorujte tento detail, inak si koledujete o pokutu. Výnimka platí len pre úzku skupinu ľudí

Výmena vodičského preukazu síce nepatrí medzi najpríjemnejšie administratívne záležitosti, no rozhodne ju netreba brať na ľahkú váhu. Ak sa totiž pri kontrole preukážete nevymeneným dokladom, môžete počítať s pokutou a to najmä vtedy, ak máte na Slovensku prechodný pobyt. To však neplatí pre všetkých cudzincov.

Pre koho to platí?

Ak máte na Slovensku prechodný pobyt, máte 180 dní od jeho udelenia na to, aby ste si vodičský preukaz vymenili za slovenský. V opačnom prípade riskujete pokutu vo výške sto eur, ktorá hrozí každému, kto sa preukáže neplatným dokladom. Ľudia s dočasným útočiskom si však podľa informácií portálu Autoviny túto povinnosť plniť nemusia.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Tento štatút sa totiž nepovažuje za prechodný ani trvalý pobyt na území Slovenska a preto výmena vodičského preukazu za slovenský nie je možná a to dokonca ani v prípade, že by ste o ňu dobrovoľne požiadali.

Spozornieť by mali aj Slováci

„Status „dočasné útočisko“ a s ním spojený takzvaný tolerovaný pobyt sa v zmysle zákona o cestnej premávke nepovažuje za pobyt, ktorý oprávňuje na udelenie vodičského oprávnenia. Tolerovaný pobyt je len dočasné opatrenie, ktoré nemá charakter štandardného prechodného alebo trvalého pobytu. Preto osoby so štatútom dočasného útočiska nemajú povinnosť ani možnosť výmeny svojho vodičského preukazu za slovenský,“ vysvetľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webe.

Vzor vodičského preukazu. Foto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Na výmenu vodičského preukazu by však nemali zabúdať ani slovenskí občania. Platnosť dokladu si pravidelne kontrolujte a o nový preukaz požiadajte najskôr 180 dní pred jej uplynutím. Štandardný poplatok za vydanie je 10 eur, no ak potrebujete mať doklad hotový už do dvoch pracovných dní, pripravte si 40 eur.