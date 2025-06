Po úlete s politikom stretla milionára zo sna. Krčmárka Miluna zo Slunce, seno, jahody pri Vladimírovi lieta

„Konec, zavíráme, hoří!“ kričala v legendárnom filme Slunce, seno, jahody krčmárka Miluna, ktorú si zahrala Petra Pyšová Schmalzová. Hoci od detstva túžila byť herečkou, Petra sa nakoniec vydala úplne inou cestou. Život jej ovplyvnil románik s popredným politikom aj manželstvo s milionárom, s ktorým je dodnes. Jej príbeh ukazuje, že život nemusí ísť podľa pôvodného scenára, aby bol naplnený a krásny.

Zaujala ho

Petra sa narodila 19. novembra 1967 a od detstva túžila byť herečkou. Prvý konkurz absolvovala Pyšová ako 14-ročná do filmu Bota jménem Melichar, kde ju nakoniec režisér Zdeněk Troška neobsadil. O rok neskôr si ale na ňu spomenul. „Zaujala ma, takže som ju hneď obsadil do filmu Slunce, seno, jahody,“ prezradil v rozhovore pre Prima Ženy režisér, ktorý priznal, že film si vôbec nemusel vymýšľať – všetky scény boli z jeho života, rodiny a dedinského života. Potvrdila to aj jeho mamička, ktorá mu po prečítaní scenára dala po rukách a povedala: „No, tiež si tam nemusel o nás napísať všetko!“ Málokto tuší, že natáčanie filmu skončilo takmer katastrofou.

Ako si zaspomínal herec Pavel Kikinčuk, raz išli barrandovským autobusom na natáčanie, keď sa čelne zrazil s nákladným autom. Okrem Trošku boli v autobuse všetci – herci aj štáb. Ich vodič vošiel rýchlo do neprehľadnej zákruty a ešte pritom predbiehal auto, takže nemal šancu uhnúť.

Nechcem zomrieť!

Ako prvý si blížiacej sa zrážky všimol hlavný kameraman, a tak zakričal smerom k posádke, aby sa všetci pevne chytili. „Ešte nechcem zomrieť!“ zakričal Pavel Kikinčuk, ktorý hral Šimona Pláničku. Nervy pracovali naplno. Vodič autobusu sa už len v poslednej chvíli odvrátil od volantu a skrčil nohy, aby mu ich palubná doska neamputovala. Potom už len zaznel tupý náraz a trieštenie skla. Petra Pyšová bohužiaľ preletela cez celý autobus. Zranila sa aj Helena Růžičková. Nakoniec sa niekomu podarilo vypáčiť zablokované dvere – hrozilo totiž, že autobus vzbĺkne. Vodič len v šoku pobehoval dookola a kričal, že je „mŕtvy“.

Pyšová si z nehody odniesla veľkú modrinu pod okom, no ešte v ten deň znovu stála pred kamerou, ktorá ju však mohla zaberať len z jednej strany tváre. Postava Miluny urobila z Petry Pyšovej hviezdu, no ďalšiu filmovú rolu už nikdy neprijala a vydala sa úplne iným smerom.