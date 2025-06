Doma sa nasýti nielen žalúdok, ale aj duša. Višňový koláč Gizky Oňovej má miesto na stole každej gazdinej

Niekedy má jedlo hotové za dvadsať minút, inokedy za desať, no čas strávený v kuchyni podľa nej nikdy nie je stratený. Obľúbená Gizka Oňová síce za sporákom stojí každý deň, no nemenila by to. „Varenie je pre mňa relaxom a pričuchla som aj k novým spôsobom prípravy jedla, rýchlejším a zdravším,“ vysvetlila pre portál Varecha.

Nasýti sa aj duša

Stredobodom jej sveta bývala práve mamina kuchyňa. Pri dobrom jedle aj pri voňavej káve sa podľa televíznej svokry oveľa ľahšie vylieva bôľ. „Často som sa za ňou vybrala a keď sa ma manžel pýtal, kam idem, povedala som domov, k mame. Tam aj praženica chutila inak. Doma, pri stole sa totiž nenasýti len žalúdok, ale aj duša,“ otvorila sa Gizka.

Časom sa jej kulinárske zvyky menili. Spočiatku, keď mala ešte dom plný detí, varila viac, neskôr ostala s manželom sama a musela si dlhšie zvykať na pripravovanie menších porcií, no s príchodom vnúčat sa veci vrátili do starých koľají. „Začala som opäť viac variť, pretože im u mňa veľmi chutilo, často som im domov zabalila aj hotové jedlo,“ zaspomínala si.

Vo svojom portfóliu skrýva aj recepty na chutné dezerty, ktoré určite patria na stôl každej poriadnej gazdinej. Platí to aj pre višňový koláč. Ak aj nie ste fanúšikom višní, v tomto prípade môžete namiesto višňového kompótu a džemu použiť napríklad marhuľový kompót.

Višňový koláč Gizky Oňovej: