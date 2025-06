Presne tak majú vyzerať poctivé slovenské halušky, chvália ho. Bryndzáky Šimona Kána ctia tradíciu

Možno ich história nie je celkom taká, ako si mnohí myslíme, no to nič nemení na fakte, že patria medzi najmilovanejšie jedlá Slovákov. Bryndzové halušky si svojou sýtou a lahodnou chuťou dokážu získajú aj tých najnáročnejších jedákov. Ich pôvod však paradoxne nesiaha priamo do slovenskej kuchyne, korene obľúbeného pokrmu treba hľadať až v Rumunsku.

Klasika, ktorú netreba vylepšiť

„Bryndzové halušky ako národné jedlo je jeden veľký omyl. Národným jedlom boli jednoznačne kaše - pohánková, jačmenná, z prosa. Halušky s bryndzou pochádzajú od valachov z Rumunska, ktorí sem prišli a natoľko sa uchytili, že ich mnohí Slováci začali považovať za národné jedlo,“ vysvetlila pre Život etnologička Katarína Nádaská.

Niet divu, že jedlo prepájajúce toľko lahodných chutí si u nás získalo takú obľubu. Milujú ho deti aj dospelí a pripravovali ho už naše prababičky. Aj preto mnohí oceňujú, keď si zachováva svoju tradičnú podobu, čo sa výborne podarilo aj talentovanému Šimonovi Kánovi v jeho vlastnom recepte.

„Konečne niekto, kto robí halušky presne ako ja, bez všelijakých smotán, jogurtov alebo cottage syrov. Poctivé slovenské,“ pochválila mladého kuchára v komentároch pod videoreceptom jedna z fanúšičiek.

Bryndzové halušky podľa Šimona Kána