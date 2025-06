Legendárny lekár Gabor Maté: Ženy chorľavejú častejšie a môžu za to štyri vlastnosti

Keď sa publika v Bratislave opýtal, kedy sa ich lekár pri kontrole spýtal na to, čo sa deje v ich živote, aké majú vzťahy v rodine či na to, akú traumu zažili, z 1 700 prítomných ľudí zdvihlo ruku len zopár. „Už v starovekých Aténach Sokrates hovoril, že problémom vtedajších lekárov bolo, že oddeľovali dušu od tela. Povedal to pred 2 400 rokmi a platí to dodnes,“ povedal renomovaný lekár a odborník na traumu a stres Gabor Maté, ktorý vlani na jeseň prvýkrát prišiel na Slovensko a vystúpil na konferencii Mýtus Normálnosti: Trauma, choroby a liečenie v Toxickej Kultúre.

Na prednáške, z ktorej mnohí ľudia odchádzali s údivom, vysvetlil, že až 80 percent ľudí, ktorí trpia autoimunitnými ochoreniami, sú ženy a môžu za to štyri špecifické vlastnosti.

Gabor Maté v Bratislave. Foto: Kompas regenerácie (WELINNA)

Čo sa vás pýtajú v ambulancii?

Gabor Maté ako jeden z najznámejších odborníkov na traumu súčasnosti pracoval roky ako rodinný lekár, pracoval so závislými aj smrteľne chorými v paliatívnej starostlivosti. Práve tam si začal všímať, že kto ochorel a neochorel, nebola vôbec náhoda.

Gabor Maté je lekár na dôchodku, ktorý po 20 rokoch rodinnej praxe a skúsenostiach s paliatívnou starostlivosťou pracoval viac ako desať rokov vo Vancouveri v Downtown East Side s pacientmi vystavenými drogovej závislosti a duševným chorobám. Je najpredávanejší autor piatich kníh vydaných v takmer 40 jazykoch. Medzinárodne uznávaný rečník vyhľadávaný pre svoje odborné znalosti v oblasti závislosti, traumy, vývoja v detstve a vzťahu medzi stresom a chorobou. Za jeho prelomovú lekársku prácu mu bol udelený Rád Kanady, najvyššie civilné vyznamenanie krajiny, a Cena za občianske zásluhy z jeho rodného mesta Vancouver. Jeho posledná kniha „Mýtus normálnosti: Trauma, choroba a liečenie v toxickej kultúre" je medzinárodným bestsellerom podľa rebríčka New York Times.

„Ak ste boli posledných päť rokov u akéhokoľvek lekára, opýtali sa vás na nejakú detskú traumu? Ruku tu zdvihla jedna osoba, dve. Zdvihnite ruku, ak sa vás doktor opýtal, aký máte vzťah sám k sebe, či sa máte radi alebo nie. Jedna ruka hore. Zdvihnite ruku, ak sa vás lekár opýtal, ako sa cítite v práci. Ruku zdvihlo niekoľko ľudí. Zdvihnite ruku, ak sa vás lekár opýtal na vaše vzťahy, kamarátstva, manželstvo. Ruku zdvihli dvaja ľudia,“ hovoril pred bratislavským publikom, ktoré sa zapájalo do prieskumu.

„Otázky, ktoré sa vás lekári nepýtali, vo väčšine prípadov súvisia s tým, prečo ste vôbec k tomu lekárovi potrebovali ísť. Ak sa trápite tými otázkami, ovplyvňuje to vaše zdravie,“ vysvetlil Gabor, podľa ktorého je veľká chyba, že západná medicína oddeľuje zdravie tela a duše. „V našej spoločnosti je veľa vecí, ktoré považujeme za normálne, pretože sme si na ne zvykli a myslíme si, že veci ktoré sú normálne, sú zdravé a prirodzené, ale ja hovorím, že mnohé vecí, ktoré považujeme za normálne, nie sú zdravé a ani prirodzené. V skutočnosti nás robia chorými,“ pokračoval.

Gabor si ako lekár začal všímať, že tí ľudia, ktorí ochoreli, mali štyri určité osobnostné črty, určité vlastnosti, ktoré videl znovu a znovu. Týkajú sa najmä žien.

4. Neustále sa zaujímame o emocionálne potreby druhých ľudí

Gabor tento príklad ilustroval na príbehu ženy menom Donna, u ktorej sa vyvinula rakovina prsníka a ktorá o svojej skúsenosti napísala do novín. Donna bola vydatá za muža, ktorého prvá manželka zomrela na rakovina prsníka a Donne diagnostikovali rovnakú diagnózu. Doktor Donnu uistil, že nádor je malý, že nemá metastázy a tak je veľká šanca, že bude žiť. „Bojím sa o môjho muža. Nebudem mať silu podporovať ho,“ povedala Donna. Pri tejto odpovedi doktor Gabor Maté spozornel.

„Všimli ste si na nej odpovedi niečo zvláštne? Tejto žene práve diagnostikovali potenciálne smrteľnú chorobu, možno bude potrebovať chemoterapiu, ožarovanie alebo operáciu. Ona je tá, kto potrebuje podporu, no jej prvou a automatickou myšlienkou bolo: ako podporí svojho manžela,“ vysvetlil Gabor Maté, ktorý si ako prvú charakteristiku u chorých ľudí všimol tom, že mali až nutkavý záujem o emocionálne potreby druhých, pričom ignorovali svoje vlastné.

3. Vždy robíme po vôli ostatným a ideme proti sebe