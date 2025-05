Uznávaný vedec má nový vzorec, ako bojovať s brušným tukom: Váhu vyhoďte z okna a riaďte sa paradoxom

Väčšina ľudí si myslí, že zníženie príjmu kalórií im pomôže schudnúť v oblasti brucha. Funguje to však úplne inak, hovorí.

Tuk na bruchu trápi mnohých ľudí a je zároveň nebezpečný pre zdravie. Uznávaný nemecký profesor a športový vedec Ingo Froböse prezradil, že objavil nový spôsob boja proti tuku a nadváhe a v rozhovore pre Die Welt vysvetlil, že nejde o žiadne počítanie kalórií, diéty ani zložité cvičenia.

Funguje to úplne inak

Profesor na začiatku rozhovoru uviedol na pravú mieru, že nie je možné schudnúť len z jednej časti tela, napríklad z brucha. „Nikto nedokáže cielene znížiť tuk len z konkrétnej časti tela. Telo je príliš múdre na to, aby to umožnilo. Brušného tuku sa však môžeme zbaviť ‚za pochodu' – ak pochopíme príčiny jeho vzniku,“ vysvetlil Froböse a uviedol niekoľko vecí, ktoré môže človek robiť, aby sa účinným spôsobom zbavil tuku aj na spomínanom bruchu.

„Väčšina ľudí si myslí, že zníženie príjmu kalórií im pomôže schudnúť v oblasti brucha. Funguje to však úplne inak. Toto je podstata môjho objavu a môjho ‚vzorca Anti-Bauch-Fett-Formel',“ pokračoval vedec z Nemeckej športovej univerzity, ktorý upozorňuje, že tuku z brucha by sme sa nemali zbavovať pre vzhľad, ale najmä pre zdravie.

Vysvetlil, že brucho je z hľadiska evolúcie naše centrálne úložisko energie blízko životne dôležitých orgánov a ak má telo pocit, že nastávajú horšie časy, začne si ukladať zásoby. Brušný tuk, ktorý nazývame aj viscelárny, obklopuje vnútorné orgány a produkuje látky, ktoré podporujú vznik zápalov a zvyšuje riziko vzniku civilizačných chorôb, ako sú cukrovka typu 2, srdcovo-cievné choroby a dokonca aj niektoré druhy rakoviny.

Váhu vyhoďte z okna

Najdôležitejšie podľa Frobösa je aktivovať metabolizmus, čo sa dá len prostredníctvom tréningu a správnej výživy. „Namiesto toho, aby sme len šetrili kalórie, musíme posilniť náš spaľovací motor – teda svaly. Svaly sú kľúčom k spaľovaniu tukov. Čím viac ich máme a čím aktívnejšie sú, tým viac energie telo spotrebuje – dokonca aj v pokoji. Preto odporúčam špeciálny tréningový koncept, ktorý kombinuje silový tréning s krátkymi, intenzívnymi záťažami – takzvaný intervalový tréning,“ vysvetlil Froböse, podľa ktorého je budovanie svalovej hmoty alfou a omegou zbavovania sa tuku. Krátke aktivity podľa neho nepomáhajú, pretože telo vtedy spaľuje najmä cukor a oveľa dôležitejšie je, aby telo začalo oxidovať tuky.

„Vytrvalostný tréning, teda kardiovaskulárny tréning, aspoň dva- až trikrát týždenne. Patria sem akékoľvek aktivity trvajúce viac než 30 minút: chôdza, severská chôdza, beh, plávanie – tukovej bunke je jedno, čo presne robím. Najdôležitejšie je, že to robím,“ uviedol vedec, ktorý upozorňuje, že ľudia by sa nemali pozerať na váhu a lepšie je sledovať zmeny v zrkadle. „Svaly sú nepriateľom hmotnosti. Sú ťažšie než tuk – preto vám radím: vyhoďte váhu z okna!“ káže profesor, ktorý vysvetlil, aké chyby robíme v stravovaní a prečo by sme sa mali riadiť paradoxom.