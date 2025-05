Jaro Bekr dostáva od Moniky Hilmerovej už len jeden typ zamilovaných správ. Humor je korením ich vzťahu

Už roky patria k stabilným párom slovenského šoubiznisu a ich spoločnú cestu sleduje mnoho fanúšikov. Herečka Monika Hilmerová a tanečník Jaro Bekr totiž pôsobia absolútne prirodzene a svojimi názormi a nenásilným humorom sú mnohým blízki.

Neraz ich vtipné videá a postrehy fanúšikov aj celkom odrovnajú. Ich pôvodcom je namjä Jaro, ktorý sa nestráni zverejniť aj zábery z ich súkromia, ku ktorým neraz pridáva celkom priamočiare komentáre.

Myslel si, že prišli psy zo záhrady

Nie je to tak dávno, čo napríklad svetlo sveta na jeho sociálnej sieti uzrelo video, v ktorom Monika zadýchaná miesi cesto na koláč. Keď si ho pustíte a nevidíte, čo sa deje, zaujme vás najmä intenzívne dychčanie. „Som myslel, že psy prišli zadýchané zo záhrady… a to len Monika robila koláč,“ okomentoval situáciu v tej chvíli nič netušiaci Jaro.

Veľký úspech zožalo aj video, v ktorom Jaro svoju milú manželku tajne nakrúcal, kým sa učila texty do divadla. „Niekedy, ak mi to logicky zapadá, tak jej odpovedám, a až ked ona pokračuje bez reakcie, docvakne mi ‚Aha, to su texty, to sa nerozprávame…‘ No jednoducho pred premiérou je to tu trochu ako v ústave, keď podchvíľou je z rôznych izieb, kam sa práve schová, alebo normálne z kuchyne počuť príbehy iných ľudí a vety ako napríklad ‚...veď ja elegantne dozrievam...‘ pri šúpaní zemááákov,“ skonštatoval vtipne.

Humor – korenie života i vzťahu

Sympatická dvojica je však jasným dôkazom toho, že humor je korením každého funkčného vzťahu a nikoho by azda neprekvapilo, že si Monika s Jarom dodnes vymieňajú aj zaľúbené správy. V ich podaní majú však trošku inú formu než akú by ste si možno predstavovali. Posúďte napokon sami.