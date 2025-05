Nechcel, aby pre slávu a úspech spohodlnel. Marián Čekovský sa stal inžinierom vďaka stávke

„Teraz si ma namotivoval, že nikdy nie je neskoro,“ píšu fanúšikovia pod najnovšiu fotografiu Mariána Čekovského, ktorý hrdo stojí pred Strojníckou fakultou TUKE s diplomovou prácou ako úspešný absolvent. Tesne pred päťdesiatkou si obľúbený hudobník splnil sen, ktorý začal obyčajnou stávkou.

Stávka s dcérou

Ako prezradil Marián pre Život, na vysokú školu v Košiciach sa pred piatimi rokmi prihlásil kvôli staršej dcére Hannah. „Moja dcéra končí gymnázium a rozhoduje sa, čo ďalej. Dohodli sme sa, že keď nastúpim na vysokú školu, bude ma nasledovať. Ja som dohodu splnil, teraz je rad na nej. Chcem ju trošku motivovať, ukázať jej, že sa to dá. Má síce problém s matematikou ako ja, ale bol by som šťastný, keby sa rozhodla pokračovať v štúdiu a nevycestovať niekam do sveta. Prial by som si, aby s nami ešte chvíľu v Košiciach ostala,“ vysvetľoval v roku 2020 Marián Čekovský, ktorý sa nakoniec stal takmer dcériným spolužiakom. Kým ona sa rozhodla študovať dizajn, on si vybral fotovoltiku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MyMachineSlovakia/videos/203471545935293?locale=sk_SK

Bol by to koniec všetkého

„Každý ideme svojou cestou, ale je celkom milé byť spolu na jednej škole,“ vravel hudobník, ktorý si strojnícku fakultu vybral aj preto, že je veľkým milovníkom áut a dokonca vlastní aj autoservis.

„Autá si servisujem sám, rád sa v nich vŕtam, testujem, zisťujem, ako fungujú, aj preto som sa minulý rok stal študentom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Je zo mňa strojník a v tomto smere chcem byť fundovaný odborník, ktorý bude schopný mechanikovi sám navrhnúť, ako by auto upravil. Nechcem sa spoliehať len na mobil, iPad, tým človek zbytočne hlúpne,“ vysvetlil v rozhovore pre Život multitalentovaný Čekovský. Keď človek dosiahne v kariére isté úspechy, je podľa neho veľmi jednoduché spohodlnieť a to nechcel dopustiť.