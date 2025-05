Viete, že počas búrky by ste sa nemali sprchovať? Nenápadnú radu našich starých mám radšej neignorujte

Šanca, že vás počas búrky zasiahne blesk, je síce nízka, no rozhodne nie zanedbateľná. Dnes si na to väčšina ľudí dáva pozor najmä vonku, no naše staré mamy sa v minulosti obávali aj obyčajného sprchovania sa, kým vonku hrmelo. Verili totiž, že voda a kovové potrubia môžu viesť elektrický prúd až priamo k človeku. Otázkou je, či je táto obava relevantná aj v súčasnosti.

Prúd sa môže šíriť potrubím

„Ak blesk prechádza potrubím alebo cez vedenie, elektrický prúd vás naozaj môže zasiahnuť,“ vysvetlil pre The Washington Post meteorológ Chris Vagasky. V momente úderu blesku sa totiž prúd začne šíriť všetkými smermi v zlomku sekundy. Moderné budovy vrátane domov síce fungujú ako pomyslená ochranná klietka, ktorá pomáha odviesť výboj cez elektrické rozvody do zeme, no riziko zasiahnutia prúdom sa tým úplne nevylučuje.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Podľa odborníkov je preto počas búrky rozumné vyhýbať sa kontaktu s vodou a to najmä kým sa vonku ozývajú hromy. Ak totiž blesk zasiahne dom alebo jeho okolie, elektrický prúd sa môže šíriť potrubím, hlavne ak je kovové. Voda v ňom funguje ako ideálny vodič a každý, kto sa v tom momente dotýka kohútika, sprchy či vane, môže utrpieť zásah elektrinou.

Riziko je nízke, ale nie nulové

Plastové potrubia, ktoré dnes nájdeme v mnohých domácnostiach, toto riziko výrazne znižujú, no nemení to nič na tom, že voda je veľmi dobrým vodičom elektrického prúdu. Preto je počas búrky vhodné na chvíľu odložiť aj umývanie riadu či rúk a vyhnúť sa všetkým aktivitám, ktoré zahŕňajú kontakt s vodou.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/wirestock