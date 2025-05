Ty si zase v práci? pýta sa ho žena. Sanitár Janko vie, že pacient potrebuje viac ako infúzie

Niekedy stačí povedať vľúdne slovo, podržať chvíľku za ruku a pacient sa začne uzdravovať rýchlejšie. O tomto drobnom zázraku veľmi dobre vie Ján Oračko z českej Litomyšlskej nemocnice, kde pracuje šesť rokov ako sanitár, na ktorého mnohí pacienti nedokážu zabudnúť. Rodák zo slovenskej Holumnice má v pláne pracovať aspoň do osemdesiatky a svojou ľudskosťou je inšpiráciou pre mnohých.

Foto: Nemocnice Pardubického kraje

Infúzie nestačia

Jeho cesta k tejto profesii nebola vôbec priama. „Predtým som pracoval s drevom, robil väzby, staval pergoly a tak. Nejakým spôsobom som sa postupne dostal k tomu, že by som mohol skúsiť pracovať v nemocnici a pomáhať ľuďom tam. Moja žena tiež pracuje v sociálnych službách. Musel som si najskôr urobiť sanitársky kurz a potom som nastúpil do Litomyšlskej nemocnice,“ uviedol pre web nemocnice Ján Oračko, ktorý sa smeje, že vyskúšal niekoľko „angažmánov“.

„Začínal som na neurologickej JIS-ke, potom som skúsil prácu na internej JIS – tam som bol v čase covidu. Ďalej som pokračoval na ARO a bol som aj na patológii. Nakoniec som tu na chirurgickej JIS-ke a som za to rád, som tu doma,“ vysvetlil Ján, ktorého uchvátila starostlivosť o pacientov po operáciách. Každý deň je podľa neho úplne iný, no jedno sa nemení – najradšej pomáha pacientom v núdzi a snaží sa im dať, čo v danú chvíľu najviac potrebujú.

Foto: Nemocnice Pardubického kraje

„Snažím sa s pacientom vždy nadviazať nejaký kontakt. Pacienti sú všelijakí, niekedy sú zmätení, niekedy ten pacient aj plače a ja sa ho snažím upokojiť a treba ho aj pohladiť alebo vziať za ruku. Niektorí pacienti to naozaj potrebujú. Po operácii síce dostanú infúzie proti bolesti, ale sú v strese, majú strach a tá psychika u nich robí naozaj veľa,“ uviedol Ján Oračko, ktorý je svedkom toho, aký účinok môže mať vľúdne slovo na pacientovo zdravie.

Slzy v očiach

„Občas na monitore životných funkcií vidím, ako sa zmenia krivky, keď s pacientom hovorím, vezmem ho za ruku a upokojujem ho. Zo začiatku svojej sanitárskej kariéry som mal neraz slzy v očiach, keď ma potom pacient chytil za ruku sám a ďakoval mi. To je to, prečo tú prácu mám rád, chytilo ma to za srdce,“ prezradil sanitár, ktorý vie, že túto prácu nedokáže robiť ktokoľvek.