V prvej triede pol roka neprehovorila. Život tohto dievčatka najviac znepríjemňovali poznámky jej okolia

Do svojich piatich rokov vyrastala iba s mamou, no neskôr sa k nim pripojil aj milovaný otec a odvtedy kráčali všetci traja životom spoločne. Dievčina z fotografie dokázala až v dospelosti oceniť, aké mala slobodné detstvo. Odmalička sršala humorom a keď sa jej rodičia rozhodli na čas odísť do zahraničia, strávila štyri roky v americkom New Jersey.

Po anglicky v tom čase nevedela ani ceknúť a tak v prvej triede celého pol roka skoro ani neprehovorila. Časom sa však cudzí jazyk na ňu tak nalepil, že slovenčinu úplne vytesnila a jej harmonické detstvo z času na čas narúšali len babkine poznámky o tom, že by mala čo najrýchlejšie schudnúť.

Spoznávate dievčinu na fotografii?