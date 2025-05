Odborníčka ukázala jednoduchý trik, ako vyčistiť panvicu. Takto odstránite akúkoľvek špinu a pripáleninu

Vyčistiť ich a odstrániť z nich zvyšky pripečených jedál je niekedy takmer nemožné. Krásne čisté panvice sú tak pre mnohých iba snom. Často sa to snažíme dosiahnuť niekoľkominútovým drhnutím, no ani to nepomáha vždy. Hľadáme tie najlepšie spôsoby, ktorými by sme mohli dosiahnuť dokonalý výsledok, pričom stačí len chvíľka času a jedna surovina.

Žije hygienou

S nápadom, ktorý uľahčí život miliónom ľudí, prišla odborníčka na čistenie Mary Futher, ktorá na internete vystupuje ako Madame Sweat a svojim fanúšikom pravidelne prináša množstvo rád. Dvadsať rokov pôsobila v mnohých svetových kozmetických značkách, v ktorých zozbierala kvantum znalostí súvisiacich s hygienou. Napokon si založila aj vlastnú kozmetickú značku.

Vo svojich videách opisuje, ako jednoducho môžete udržiavať čistotu v celom dome vrátane kuchyne. „Toto je trik, ktorý úplne zmení váš život. Vaše panvice a hrnce budú vyzerať ako nedotknuté a nemusíte ich ani drhnúť,“ píše expertka a dodáva: „Stačí vám na to niekoľko sekúnd.“

Stačí chvíľka

Na proces čistenia si musíte pripraviť len tabletu do umývačky. Následne špinavú panvicu alebo hrniec napustite vodou a pridajte tabletu. „Uistite sa, že je táto tableta určená do umývačky, aby to nebolo len hocijaké mydlo,“ objasňuje odborníčka.

Priveďte vodu do varu a nechajte ju nad ohňom ešte na približne päť minút. Napokon môžete špinavú vodu pokojne vyliať a hrniec či panvicu už len opláchnuť čistou vodou.