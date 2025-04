Psychologička: Ak niekto naruší vaše hranice, telo vám to povie. Signály dá dych, hrudník aj čeľusť

„Emócia má vždy fyzický prejav a nie vždy si to uvedomujeme,“ vraví vyštudovaná a akreditovaná psychologička s výcvikom v bodypsychoterapii Natálie Roček Berglowcová, ktorá sa zaoberá tým, ako sa naše emócie a prežitky odrážajú v ľudskom tele. V rozhovore pre psychologie.cz prezradila, ako sa v našom tele prejavuje, ak niekto narúša hranice a prezradila aj päť krokov, ktoré môžete urobiť, ak cítite veľký stres.

Limity a hranice

Emócie podľa odborníčky dokážu zmeniť fyzický stav tela a to najmä vtedy, keď opakovane prežívame emóciu, ktorú neodžijeme, neprejavíme a ukladá sa v nás. „V extrémnom prípade dlhodobého stresu, s ktorým nič nerobíme, to môže mať podobu nejakej chronickej choroby, alebo práve psychosomatických ťažkostí,“ vysvetlila bodypsychoterapeutka a dodala, že všetko je o našich limitoch a hraniciach.

„Limity máme každý niekde inde, no okolo nich potom staviame tie hranice. Keď je hranica v bezpečnej vzdialenosti od limitu, tak mám šancu komunikovať o nej alebo s ňou hýbať tak, ako to potrebujem. Ale ak to nerobím, tak skôr či neskôr narazím na limit a s tým už hýbať nemôže. Vtedy už nemáme veľký priestor na manévrovanie a už musím veľmi rázne povedať to ‚nie‘, alebo to povie za nás telo – napríklad zlosťou alebo neadekvátnou emočnou reakciou,“ vysvetlila psychologička Natálie. Podľa nej je najdôležitejšie, aby si človek dokázal nastaviť hranicu a urobiť to zároveň s rešpektom k druhej osobe.

Stiahnutý žalúdok, stisnutý zadok

„Signály, ktoré nám dávajú možnosť spoznať, že niekto išiel za naše hranice, sú jednoduché. Je to najmä dych. Môžem vnímať, že pri niekom napríklad naraz dýcham veľmi povrchne, sťahujem sa alebo nemôžem v nejakej situácii chytiť dych. Keď telo začne narážať na limity, tak sa vždy sťahuje. Niektorí ľudia to opisujú tak, že sa im stiahol žalúdok alebo majú stisnutý zadok. Iní zase cítia tlak na hrudi, niekto v krku a ďalší cíti tlak v čeľusti,“ uviedla niekoľko príkladov a vysvetlila aj to, čo sa stane, ak takéto pocity človek dlhodobo ignoruje.