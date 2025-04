Obyčajný granadír premenil na kulinársku špecialitu. Originálnym receptom vyrazil Šimon Kán fanúšikom dych

Má 17 rokov, variť začal len prednedávnom, no svojimi profesionálnymi receptami už teraz valcuje internet. Nadaný Šimon Kán sa v kuchyni nebojí pustiť do akejkoľvek výzvy, a to ani v prípade, že na začiatku celého procesu vôbec netuší, či budú jeho nápady vo výsledku fungovať. Hranice varenia však posúva na úplne novú úroveň, a tak jeho schopnosti už neraz ocenili aj viacerí skúsení kuchári.

Hovoria, že je kuchársky génius

„Mne sa veľmi páči, keď jedlo vytvára emócie. Radšej varím z relatívne lokálnych vecí a celkom ma bavia aj tradičné jedlá a nejaké ich moderné varianty,“ vysvetlil v rozhovore pre Fabini.sk mladý kuchár, ktorý už v minulosti svojim fanúšikom vyrazil dych tradičnými receptami v novom šate.

Jedlá, ktoré si pamätáme z detstva alebo zo školskej jedálne, v jeho podaní naberajú nový rozmer a ich príprava mnohokrát trvá oveľa dlhšie, ako by sa mohlo zdať. Po tom, ako Šimon jedlá pripraví, musí videá zostrihať a aj keď sa za jeho vášňou skrýva oveľa viac ako len čas strávený za sporákom, v natáčaní videoreceptov stále pokračuje a motivuje tým ostatných nadšencov kulinárskeho umenia.

Nedávno všetkým ukázal, ako môže v rukách kreatívneho človeka ožiť úplne obyčajný granadír. Pripravil ho inak a viacerých fanúšikov tým presvedčil, že v kuchyni dokáže oveľa viac, ako doteraz videli. „Z obyčajného jedla urobíš kulinársku špecialitu. Tvoje schopnosti sú úplne inde. Kuchársky génius,“ pochválila ho pod videom jedna z fanúšičiek, s ktorou podľa reakcií na komentár súhlasilo takmer 300 ďalších.

Vylepšený granadír Šimona Kána