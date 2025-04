Stačili tri roky a prišiel o to, čo mu bolo najdrahšie. Laskyho z Pary v najhoršom podržali dobrí ľudia

Smeje sa, že o hlas sa stará poctivo – kofolou a 60 cigaretami denne. Z Laskyho chceli mať rodičia ekonóma, no náhodou sa stal spevákom, ktorého objavili v legendárnej relácii Joža Pročka Slávici na ulici. Frontman kapely Para si nikdy nepotrpel na slávu a uznanie, popri kapele dokonca celé roky pracoval ako „dievča pre všetko“ v rodinnom podniku, ktorý pred desaťročiami založila jeho mamička. Pre mladšieho brata bol ochotný skončiť v nemocnici a aj keď prežíval najťažšie momenty v živote, dokázal sa postaviť na nohy.

Iba mama ho volala Tomáš

Ak by ste uvideli občiansky preukaz s menom Tomáš Šedivý, len málokto by uhádol, že patrí frontmanovi hudobnej skupiny Para Laskymu. Tomáš ho dlho volala len mama, dokonca aj brat s otcom mu hovorili Lasky, prezývkou, ktorú mu spolužiaci dali ešte na základnej škole.

„Jeden môj spolužiak videl film Senzi finta so Jeanom-Paulom Belmondom. Hral tam taký Lasky – dvojmetrový, stopäťdesiatkilový kamionista – a ja som vtedy v tých desiatich rokoch vyzeral, že do tých výšok a šírok vyrastiem. Do výšky to celkom nevyšlo, ale do šírky úspešne idem. Odvtedy mi to meno prischlo,“ prezradil v rozhovore pre Pravdu Tomáš. Prezývka sa mu spočiatku vôbec nepáčila, no ani nie po roku sa už ňou sám predstavoval.

Slávici na ulici

Jeho mamička chvíľku hrala v avantgardnej skupine, otec rád hudbu počúval, no nič nenasvedčovalo tomu, že Lasky bude spevákom. Na základnej škole bol dobrý v matematike, vyhrával pytagoriády a rodičia z neho chceli mať ekonóma. Na Ekonomickej univerzite ale vydržal len dva mesiace, pretože už na strednej škole sa stal hviezdou. Stačilo, že sa jedného dňa ocitol „dogabaný“ vo veciach po babke, smeje sa.