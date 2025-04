Ako šampiónka nadávala na ihrisku, dnes je mníškou. Volejbalistka vymenila víťazstvá za pokoj duše

Bola najmladšou chorvátskou šampiónkou v plážovom volejbale, hnala ju túžba zvíťaziť a pred sebou mala hviezdnu kariéru. Usmievavá vysoká volejbalistka Zrinka Šutalová si svojou bojovnosťou získala srdcia fanúšikov doma aj v zahraničí a nikto by netipoval, že jej cesta povedie zo športových hál priamo za kláštorné múry. „Myslela som si, že šťastie je v úspechu, v potlesku a vo víťazstvách,“ vraví v podcaste Angellum dnes už bývalá športovkyňa, ktorá vymenila plavky za habit a prijala rehoľné meno sestra Benedikta.

Nadávky a hnev

„Spočiatku mi bolo nepríjemné hrať volejbal v plavkách pred publikom, no neskôr som si na to zvykla. Trénovali sme intenzívne, dostali sme sa do reprezentácie a dosiahli sme také úspechy, že nás začali natáčať aj novinári,“ spomínala v podcaste Ivy Kraljevičovej a priznala, že počas športovej kariéry si poriadne zanadávala. Málokto by o nej teda povedal, že sa pozerá na budúcu rádovú sestru.

„Keď som ramenom alebo dresom dotkla sieť a stratila bod, mala som chuť tú sieť vytrhnúť. Boli nadávky, škaredé slová a hnev,“ vravela Zrinka Šutalová, ktorá popri reprezentácii študovala sociálnu prácu a do školy vraj chodila len preto, že musela. „Volejbal bol pre mňa všetkým,“ spomínala športovkyňa. Práve sa pripravovala na olympiádu, keď sa jej v treťom ročníku v roku 2013 obrátil život naruby a už nič nebolo ako predtým.

V hlave mala zmätok

„Presne si pamätám, že v triede sedelo za mnou dievča, kreslilo si niečo do zošita a zrazu mi hovorí: ,Hej, Zrinka, chceš ísť na duchovnú obnovu?‘. Nechcelo sa mi ísť, ale povedala som si – prečo nie? A práve tam som pocítila niečo výnimočné,“ hovorila. Medzi veriacimi ľuďmi mala pocit, ako keby sa vrátila niekde, kde odjakživa patrila. Napriek tomu netušila, čo prežíva za pocity a nevedela, čo má ďalej robiť so svojím životom. „V hlave som mala zmätok,“ priznala.