Pripravuje si ich za odmenu. The Rock do svojich legendárnych lievancov pridáva banány inak, ako je zvykom

Recept dlho vylepšoval v spolupráci so šéfkuchárkou.

Po prísnej diéte a náročnom tréningu si za odmenu pripravuje legendárne lievance, ktorými zaujal už obrovské množstvo fanúšikov na sociálnych sieťach. Dwayne Johnson ich robí podľa receptu známej šéfkuchárky a aj keď by sa mohlo zdať, že ide o obyčajnú pochúťku, nie je to celkom tak. Líšia sa totiž pridanými ingredienciami aj konzistenciou.

Recept postupne vylepšovali

The Rock banány pred pridaním do cesta nepučí vidličkou, do misky ich hádže nakrájané na malé kocky alebo na plátky, vďaka čomu je recept o niečo jednoduchší a zároveň chutnejší. Dôležitou súčasťou jeho lievancov je však aj kokos, ktorý celému jedlu dodáva exotickú chuť.

Na to, aké suroviny do lievancov použijete, si treba dať podľa Dwayna poriadny pozor – podľa známeho herca je totiž dôležité nezanedbať ich kvalitu ani pri niečom takom obyčajnom, ako sú lievance. Spolu so šéfkuchárkou recept postupne vylepšovali, až sa dopracovali k jeho najlepšej verzii, a Dwaynovo obľúbené nedeľné jedlo si už doma skúsilo pripraviť mnoho verných fanúšikov.

„Veľké, hrubé a šťavnaté, pozrite sa na to. Sú pripravené na to, aby som ich zničil. Táto kombinácia je neskutočná, keď príde na polevy, som ako malé dieťa,“ prezradil vo videu na Instagrame obľúbený umelec, ktorý si lievance polieva javorovým sirupom.

The Rock a jeho lievance