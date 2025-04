Zázrak v čase beznádeje. Farma v Šuňave oslavuje raritný pôrod trojčiat, ktorý je ako výhra v lotérii

Mnohí farmári to považujú za šťastné znamenie.

Posledné týždne sú pre slovenských farmárov nočnou morou. Epidémia slintačky a krívačky sa šíri krajinou a donútila mnohých chovateľov k najťažším rozhodnutiam – utratiť celé stáda, ktoré budovali roky. Zvieratá, ktoré boli pre farmárov nielen obživou, ale aj súčasťou ich života, musia byť zlikvidované.

Šťastné znamenie?

V tejto chvíli beznádeje, keď sa zdá, že sa príroda obrátila proti nám, však prišla nečakaná správa. Na malej farme v Šuňave krava priviedla na svet trojčatá – tri zdravé teliatka, ktoré prišli na svet akoby práve preto, aby boli akýmsi svetielkom nádeje v dobe temna. Mnohí farmári to považujú za šťastné znamenie.

„Predstavte si tú radosť! Vraj je to ako vyhrať v lotérii, ale pre nás je to oveľa viac. Je to malý zázrak, ktorý nám pripomína, že život je plný prekvapení a radosti,“ tešia sa majitelia EKO farmy Važec na sociálnej sieti.

Zázrak v čase slintačky a krívačky