Cez obyčajný telefón ste ovládali postavičku v telke. Maxihra bola u nás fenoménom, skončila pred 20 rokmi

Každé popoludnie sa v tisíckach domácností odohrávala rovnaká scéna – deti sa ponáhľali k televízorom, pevne držali v rukách telefón s tónovou voľbou a so zatajeným dychom čakali, kedy zaznie legendárne: „Raz, dva, tri, poď do hry!“ Spomínate si ešte na legendárnu Maxihru? Nebola to len obyčajná súťažná relácia. Bol to fenomén, ktorý spojil deti po celom Slovensku a stal sa neoddeliteľnou súčasťou ich detstva. Ako informuje portál Mediaboom, od jej zániku uplynulo neuveriteľných 20 rokov.

Keď hra ovládla obrazovky

Bolo to obdobie, keď internet nebol samozrejmosťou, hry sme hrali na konzolách alebo počítačoch v školských učebniach.

Maxihra priniesla do slovenských domácností revolúciu. Predstava, že cez obyčajný telefón môžete ovládať Crasha Bandicoota priamo na televíznej obrazovke, bola v 90. rokoch takmer futuristická a dovolať sa túžil každý.

Volajúci hráči totiž neovládali postavičku joystickom ani klávesnicou, ale tlačidlami na telefóne s tónovou voľbou. Ako uvádza portál Živé, číslom jeden za zabáčalo doľava, dvojkou doprava a číslom deväť sa skákalo. Každý stlačený gombík vydával zvukový tón, ktorý bol následne preložený do pohybu v hre.

To všetko fungovalo takmer bez oneskorenia, čo bolo na vtedajšiu analógovú dobu neuveriteľné. Samozrejme, niekedy sa stalo, že telefón nezareagoval včas – a vtedy prichádzala na rad nervozita, technik či dokonca rodičia, ktorí s napätím prevzali ovládanie a pomáhali deťom zachrániť misiu. A samozrejme, vyhrať vysnívaný PlayStation.

Hlášky, na ktoré sa nezabúda