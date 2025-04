Hrôza v klasických rozprávkach nie je samoúčelná, hovorí Terézia Sinčáková. Deťom škodí menej ako animáky

Rozprávky milovala odmalička a ako dieťa ich počúvala z gramofónovej platne aj magnetofónovej kazety. Terézia Sinčáková je matkou dvoch malých detí a výbornou rozprávkarkou. Pôvodne vyštudovala politológiu, neskôr psychológiu a dnes sa odborne venuje psychologickému rozboru a liečivej sile rozprávok, mýtov a bájí. Robí prednášky, semináre, pripravuje vlastný podcast Kde bolo, tam bolo s výkladom symboliky rozprávok pre dospelých a má aj vlastný blog O archetypoch, o rozprávkach o deťoch i dospelých. S rodáčkou z Michaloviec sa pre DOBRÉ NOVINY rozprávala Lucia Fričová.

V rozhovore sa dozviete: prečo je čítanie rozprávok pre deti dôležité,

aká je magická sila mýtov,

čo je archetyp a či sa dá nájsť v rozprávkach,

prečo deti a dospelí vnímajú rozprávky rozdielne,

s čím môžu rozprávky pomáhať.

Pôvodne ste vyštudovali politológiu, ale neskôr ste začali študovať aj psychológiu. Ako ste sa dostali k vysvetľovaniu symboliky rozprávok?

Privialo ma to od politológie cez prácu v korporátoch opäť k sebe, v tomto prípade aj k rozprávkam a ich interpretáciám. Rozprávky sú mojou celoživotnou vášňou a láskou. S rozprávkami som vyrastala odmalička podobne ako mnoho iných ľudí. Časom som natrafila aj na niekoľko zaujímavých kníh, ktoré ma inšpirovali nielen ísť študovať psychológiu, ale venovať sa samotnému výkladu rozprávok a mýtov.

Hlbinná psychológia vysvetľuje symbolickú reč nevedomia tak, aby sme jej aj dnes, v modernej dobe 21. storočia, ešte stále rozumeli. Väčšina analytikov samozrejme pracuje so snami, ktoré tiež používajú symbolický jazyk. Mňa ale fascinuje práve práca s rozprávkami a mýtmi ako záznamami kolektívneho nevedomia v takej reči, ktorá by mala pre nás ostať živá a praktická, aby nás vedela vracať k sebe.

Z Galérie Starý Avion. Foto: Archív Terézie Sinčákovej

Máte dve malé deti. K symbolike rozprávok ste sa dostali predtým alebo potom, ako ste sa stali mamou?

Predtým ako sa mi narodili deti, som objavila knihu Clarissi Pinkoli Estés s názvom Ženy, ktoré behali s vlkmi. Okrem toho, že tá kniha je úžasná, rozoberá sa v nej symbolika rozprávok. To bolo pre mňa potvrdenie, že niekto sa môže živiť rozprávaním a vysvetľovaním rozprávok tak ako autorka knihy.

Potom, keď sa mi narodili deti, som zistila, že si nerozumiem s mnohými dospelými. Keď som povedala slovo „rozprávka“ oni mysleli na animované príbehy ako Medveď a Máša či Labková patrola a všetky tie ostatné moderné, čo frčia. Ja som ale hovorila o rozprávkach od Dobšinského, Boženy Nemcovej či Erbena. O rozprávkach ako Vlk a sedem kozliatok, Červená čiapočka, Popolvár, Pyšná princezná alebo Dlhý široký bystrozraký.

Vtedy som pochopila, že v nejakom čase, neviem kedy presne sa to udialo, sa mnoho rodičov úplne odklonilo od klasických rozprávok. Prestali im rozumieť a tým pádom ich ani nečítajú svojim deťom. To ma priviedlo aj k tejto práci, ktorá čiastočne aj obnovuje spojenie rodičov s klasickými rozprávkami. Pomáha im porozumieť sebe aj svojim deťom. Klasické ľudové rozprávky majú stále čo ponúknuť, aj keď už vyrastieme z detských čias.

Terézia Sinčáková. Foto: Denisa Bobríková

Skončil Marec - mesiac knihy. Kde všade ste prezentovali svoj projekt o magickej sile rozprávok?

Projekt. To je krásne slovo. Je to vízia, ktorú denne napĺňať. Tento mesiac to boli rôznorodé aktivity od tímbuildingu s témou porozumenia tieňu a typológie osobnosti, cez konzultácie k symbolu koní, mýtu o Gréckej bohyni Artemis, účasť v podcaste Fotroviny s témou otcov a otcovstva v rozprávkach, až po diskusiu pre verejnosť v rámci Bratislavy o strachu a technikách ako ho spracovať. Tiež som písala o téme liečivej sily rozprávok na Linkedine a snažím sa nezanevrieť ani na Facebook. Snažím sa šírim osvetu o nevedomí a jeho význame pre náš praktický každodenný život.