Za čas v zahraničí je veľmi vďačná. Ivana Gáborík prezradila, či s Mariánom zvažujú život za veľkou mlákou

Za láskou odišla v čase, keď mala mnoho pracovných povinností, no srdce jednoducho umlčať nedokázala. Ivana Gáborík sa napokon aj s manželom Mariánom vrátila na Slovensko, kde spolu vychovávajú dve dcéry a aj keď nič nenasvedčuje tomu, že by z Trenčína mali odísť, tanečníčka nedávno prezradila, ako s ich plánmi do budúcnosti v skutočnosti vyzerá.

Zrazu mala veľa voľného času

„Odchod od rodiny a priateľov z rodného mesta nikdy nie je jednoduchý. Mala som práce a povinností vyše hlavy. Ale človek srdcu len ťažko rozkáže,“ vysvetlila pre magazín Harmony známa tanečnica, ktorá sa do Ameriky presťahovala v čase, keď Marián aktívne hral hokej v NHL.

Obdobie, ktoré v Los Angeles strávila, využila na vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu, stala sa certifikovanou inštruktorkou jogy a pustila sa aj do projektov, na ktorých realizáciu by inak nemala priestor. Na nové prostredie, inú mentalitu ľudí a iné životné tempo si však poriadnu chvíľu zvykala.

Prehovorila o budúcnosti

„Najviac mi chýbala rodina a priatelia, pracovné príležitosti a ten kolobeh všetkého, čo som tu zanechala. Na druhej strane sa mi otvoril nový priestor a možnosti na sebarealizáciu v úplne inej sfére, ktorú by som možno, keby som neodišla, nikdy nepoznala,“ zamyslela sa Ivana, ktorá je aj napriek náročným začiatkom za čas strávený v zahraničí dodnes vďačná.