Z chlapca z dediny je dnes špičkový cukrár. Čokoládové pletence Josefa Maršálka nevynikajú len vláčnosťou

Nikdy sa nechcel stať hviezdou, túžil len odísť do Prahy, čo sa mu nakoniec aj podarilo a dnes je pre mnohých inšpiráciou. Veselý cukrár Josef Maršálek si priazeň televíznych divákov získal najmä príjemným vystupovaním a profesionálnym prístupom k práci. Dnes má na svojom konte niekoľko kuchárskych kníh a o svoje recepty sa s ostatnými delí aj prostredníctvom online platforiem.

Chlapec z dediny

„Snom malého Josefa bolo dostať sa do Prahy. Prvý raz nás tam vzala riaditeľka ľudovej školy, mal som šesť rokov. Pamätám si, ako som bol úplne hotový z eskalátorov v obchodnom dome,“ spomína v rozhovore pre Novinky.cz známy cukrár, ktorého to k tomuto remeslu ťahalo už na základnej škole.

Rodičia však s jeho rozhodnutím nesúhlasili, a tak sa Josef musel k vysnívanému povolaniu prebojovať sám. „Naozaj som chcel vedieť, ako sa robí marcipán, informácie som mohol čerpať len z kníh – bavíme sa o dobe pred internetom. Pre chlapca z dediny to nebolo jednoduché. Všetky peniaze, ktoré som si zarobil na brigádach, šli do odbornej literatúry,“ prezradil obľúbený cukrár, ktorému sa napokon podarilo do Prahy dostať.

Tri roky pracoval v cukrárskej výrobe, diaľkovo študoval, dnes vydáva knihy, pečie v televízii, usporadúva kurzy pre verejnosť a chystá sa otvoriť aj vlastnú cukráreň. Svoje publikum má aj na sociálnych sieťach, kde sa nedávno pochválil skvelým tipom na dezert, ktorí zvládnu pripraviť aj menej skúsení cukrári. „Jednoduché a veľmi efektne vyzerajúce, hodvábne jemné pletence s čokoládou a orechmi,“ napísal k svojmu videu na Instagrame.

Čokoládové pletence podľa Josefa Maršálka