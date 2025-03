Fanúšičky sa ho nevedia dojesť. Zuzana Vačková privolala jar do svojej kuchyne sviežim zeleným šalátom

Snaží sa jesť pravidelne, zdravo a často siaha po chutnej zelenine. Zdravá strava sa stala životným štýlom herečky Zuzany Vačkovej už v období pandémie a keďže si nové postrehy týkajúce sa stravovania nechcela nechávať pre seba, začala sa o ne deliť aj s fanúšikmi na sociálnej sieti.

Recept zaujal aj jej publikum

„Na súťaž Miss sa už nechystám a teraz mi to svedčí, tak ako to mám. Už sa chcem len zdravo stravovať. To mi už ostane dúfam navždy,“ vysvetlila pre magazín Eva známa herečka, ktorá sa práve vďaka vyváženému jedálničku dostala do vytúženej formy.

Receptami inšpiruje mnohých dodnes a inak to nebolo ani v prípade sviežeho šalátu, ktorým vítala jar. Ten zaujal aj iné dámy zo Zuzaninho publika, ktoré sa nebáli jednoduchý postup prípravy vyskúšať. „Neskutočné, neviem sa ho dojesť! Ďakujem veľmi pekne,“ odkázala fanúšička Iveta herečke prostredníctvom komentárov.

Kým teda čakáte, kedy sa príroda konečne naplno prebudí k životu, môžete si tento čas spríjemniť prípravou sviežeho olovrantu v podobe Zuzaninho šalátu. „Ak sa už neviete dočkať jari a potrebujete, aby sa okolo vás niečo zelenalo, spravte si takýto šalát,“ navrhla herečka vo svojom videu na Instagrame.

Zelený šalát Zuzany Vačkovej