Nastavujú si budíky, aby nezmeškali ani jeden zápas. Babky Juraja Slafkovského sa dočkali veľkého momentu

Juraj Slafkovský zažil výnimočný večer, tentoraz to však nebolo len vďaka skvelému výkonu na ľade. V hľadisku totiž po prvý raz v jeho kariére sedeli jeho dve najväčšie fanúšičky – staré mamy, ktoré doteraz sledovali každý jeho zápas iba z pohodlia domova na Slovensku. Splnili si tak obrovský sen.

Nenechajú si ujsť ani jeden zápas

„Doma si vždy nastavujú budíky, aby mohli sledovať každý môj zápas. Je to obdivuhodné,“ prezradil 20-ročný rodák z Košíc pre web NHL. Teraz však s časom bojovať nemuseli. Úplne prvýkrát vo vnukovej kariére sa totiž vybrali lietadlom do Montrealu, aby Juraja povzbudili priamo z tribúny a užili si jedinečnú atmosféru NHL na vlastnej koži.

A tá sa naozaj podarila. Slafkovský predviedol výborný výkon – pripísal si asistenciu a rozdal päť tvrdých hitov. Na tribúne sedeli jeho najväčšie fanúšičky a on to zjavne cítil. „Je to prvýkrát, čo preleteli celý oceán a ocitli sa v Amerike. Je to úžasný pocit, som veľmi šťastný, že tu boli a mohli to zažiť osobne. Atmosféra bola vynikajúca,“ priznal s neskrývanou hrdosťou.

Krásne gesto

Svoje babky mohol však potešiť ešte viac – v druhej tretine mal totiž na hokejke istý gól, stačilo pár centimetrov a puk by skončil v sieti. Švédsky obranca Gustav Forsling však predviedol zákrok večera a zachránil svoj tím pred inkasovaním. „Bol to neuveriteľný zákrok ich beka. Skočil a zastavil puk. Bol som si istý, že dám gól. Na bránkovej čiare predviedol úžasný zásah,“ uznal športovo Slafkovský.

Vnuk sa starým mamám odvďačil aspoň krásnym gestom. Pred zápasom im cez plexisklo hodil dva puky, aby mali na tento špeciálny večer pamiatku. „Vyzeralo to tak, že na rozcvičke lietal po ľade,“ smial sa Jurajov spoluhráč Nick Suzuki. „Určite je preňho výnimočné, že jeho babičky prišli prvýkrát do Ameriky. Je to pre ich rodinu krásny moment,“ dodal kapitán.