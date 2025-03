Hodili ju do vody a všetci sa na nej zgustli. Barbora Rakovská našla zmysel života v deťoch a Ľubošovi

Na televíznych obrazovkách začínala ako rosnička, no netrvalo dlho a otvorili sa jej dvere do šoubiznisu. Barbora Krajčírová, v tom čase ešte Rakovská, totiž dostala ponuku, ktorá sa neodmieta - moderovať šou Slovensko má talent spoločne s Marošom Kramárom. Náročnej úlohy sa len dvadsaťjedenročná dievčina zhostila statočne, hoci divákov ani bulvár nepresvedčila.

Tí si na nej poriadne zgustli a dali jej pocítiť, že si odhryzla priveľké sústo. Ani v súkromí to Barbore nevychádzalo, s otcom svojej dcérky, známym spevákom Tomim Popovičom, jej vzťah napokon stroskotal. Na ceste za úspechom aj láskou sa poriadne vytrápila, no čakanie stálo za to. Keď stretla politika Ľuboša, stala sa z nej spokojná manželka aj matka.

Príjemný šok

Barbora Krajčírová sa narodila 8. augusta 1986 v Bratislave a s moderovaním mala prvé skúsenosti už v sedemnástich, keď pôsobila v hudobnej relácii Dekahity v Televízii Markíza. Neskôr pracovala aj v bratislavských regionálnych televíziách, preto jej svet kamier nebol cudzí.

Zlom v sľubne sa vyvíjajúcej kariére nastal po tom, ako sa v Markíze zúčastnila konkurzu na post rosničky a uspela. A keď prišla ponuka na moderovanie šou Slovensko má talent po boku ostrieľaného herca Maroša Kramára, dostala obrovskú šancu. Nie každý jej to však prial a našli sa aj takí, ktorí ju ohovárali, že lukratívny post získala protekčne.

„Už veľakrát som sa vyjadrila, že celé toto moderovanie bolo pre mňa príjemným šokom. Nešla som za tým spôsobom, že by som sa napríklad pýtala, kedy je kasting a podobne. Jednoducho ma tam pozvali a dopadlo to dobre,“ poprela Barbora klebety v rozhovore pre týždenník Šarm.

Bola zhrozená

Bola to ťažká úloha a Barbora sa jej zhostila statočne, no verejnosť ani médiá nepresvedčila a kritika na jej moderovanie na seba nenechala dlho čakať. Ako neskôr spomínala, bolo to náročné a bulvár bol veľmi tvrdý.