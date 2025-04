Zasýti šibačov a rozvonia celý príbytok. Marko Igonda má recept na veľkonočnú babu od milovanej starkej

Hovorí, že nie je dobrý kuchár, ale vie variť rýchlo, efektívne a dáva si záležať na dobrých ingredienciách. Pri spomienkach na svoje prvé kuchárske pokusy sa však hercovi Markovi Igondovi dvíhajú kútiky. „Keď som niečo piekol, vždy mi to zhorelo, to bol môj najväčší problém. Napríklad aj koláče,“ so smiechom priznal pre MY Turiec.

Rodinný recept vonia spomienkami

Herec bol odmalička obklopený náramne dobrými kuchármi, ktorí svojím remeslom rozvoňali každý sviatočný stôl vrátane toho veľkonočného. Po poriadnej oblievačke prichádzalo na rad štedré pohostenie, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj krúpová baba.

Na tú Marko s láskou spomína, pretože mu jej vôňa pripomína starkú. „V obci Trnová pri Žiline, odkiaľ pochádzam, sa pripravovala najmä v zimných mesiacoch, a vždy vonku, pretože v nej bolo príliš veľa cesnaku. Náramne voňala... chlapi tak radšej zakúrili v kotle za domom a bolo. Baba, my ju voláme krúpna, ľudí spájala a všetkých zasýtila,“ prezradil pre Dobré jedlo.

O rodinný recept sa s radosťou podelil aj so svetom. Podáva sa s kyslým mliekom, cmarom alebo žinčicou, veľmi sa k nej hodí kyslá kapusta a pečie sa až dovtedy, kým kôra nie je chrumkavá. Ak vám však náhodou priveľmi stuhne, dá sa to jednoducho a rýchlo napraviť.

Veľkonočná baba podľa Marka Igondu: