Byť matkou neznamená len rodiť a prebaľovať. Samantha zo Sexu v meste v jednej chvíli úplne zmenila priority

Mala 28 rokov, keď v Policajnej akadémii stvárnila kadetku Karen Thompsonovú a ešte viac ju preslávila rola príťažlivej Samanthy v seriáli Sex v meste. Herečka Kim Cattrall vždy túžila byť viac ako len vedľajšia postava, no jej cesta za vysnívanou kariérou nebola jednoduchá. Roky sa totiž snažila hlavne nájsť spôsob, ako zotrvať na divadelných doskách.

Filmové role prijímala z núdze

Rodičia známej herečky emigrovali do Kanady, keď bola ich dcéra ešte veľmi malá a ona sama sa do ich rodného britského Liverpoolu vrátila až v tínedžerskom veku. Tam sa začala venovať divadlu, no cítila, že medzi ostatných dokonale nezapadla. „Vždy som bola odlišná. Nebola som Američanka, bola som trochu iná. Žiadne plážové dievča,“ vyrozprávala pre The Guardian.

Pri hľadaní práce často strategicky premýšľala nad tým, čo všetko musí urobiť pre to, aby sa divadlu mohla venovať aj naďalej. Spočiatku to totiž považovala za oveľa lepšiu voľbu ako účinkovanie vo filmoch. „Vždy som mala v hlave, že ak natočím tento film, budem si môcť zaplatiť nájom na rok alebo na pol roka a to znamenalo, že budem môcť hrať v divadle. Neskôr som sa však zamilovala do kinematografie,“ priznala.

Je matkou, no nie biologickou

O rôzne pracovné ponuky núdzu nemala, objavila sa aj v komediálnych klasikách, no rýchlo zistila, že túži po niečom väčšom. Zlom nastal v momente, keď jej kamarátka počas rozhovoru povedala, že môže hrať postavy s oveľa väčšou hĺbkou, pretože na to má. Vtedy Kim uznala, že by sa mala začať obzerať po podobných príležitostiach, v nich totiž videla veľký potenciál.

„Keď som bola mladšia, potrebovala som skúsenosti. Potrebovala som byť na natáčaní a pochopiť, ako to celé funguje. Teraz je to skôr o tom, kde a ako chcem tráviť svoj čas. Človek v živote veľa stratí a čím ďalej tým viac si uvedomuje, že všetko má svoj koniec,“ opísala herečka, ktorá už prišla o oboch rodičov aj o brata, ktorý si vzal život.