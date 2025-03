Neviete sa prinútiť behať? Nie ste sami. Vďaka tipu obyčajnej dievčiny si túto činnosť dokáže užiť každý

Po mnohých neúspešných pokusoch si konečne obľúbila beh a pritom stačilo len málo - uvedomiť si dve dôležité veci. Madeline Holcombeová je tridsiatnička z USA, ktorá píše do médií najmä o vedeckých a wellness témach. Odjakživa síce mala rada cvičenie, no uháňanie do práce v športových topánkach lapajúc po dychu si nikdy neužívala. Všetko sa však zmenilo, keď si uvedomila, že sa do ničoho nemusí nútiť.

Madeline pre CNN opísala, ako sa jej podarilo vytvoriť si pozitívny vzťah k behu. Po rozhovore so svojim šéfom, ktorý je nadšeným bežcom, sa rozhodla, že dá tejto disciplíne ešte jednu šancu a prihlásila sa na preteky, ktorým predchádzal adekvátny tréning. „Neochotne priznávam, že som si to nakoniec celé užila. A keď sa to podarilo mne, podarí sa to aj vám. Tu je návod,“ píše Madeline vo svojom článku.

Ilustračné foto. Foto: Unsplash/sporlab

4. Choďte von

Keď odchádzala na vysokú školu, otec jej dal radu, na ktorú dodnes často spomína. Povedal jej, že ak bude smutná alebo stratí motiváciu, má si obuť tenisky a vyjsť von. Netreba na seba tlačiť a nútiť sa cvičiť, stačí sa jednoducho zobrať a ísť niečo robiť. Práve fakt, že sa Madeline nezameriavala na to, aký výkon podá, jej pri behaní pomohol.

„Prebúdzať sa s tým, že sa musím nútiť ísť behať, bolo pre mňa veľkou prekážkou. Prekonala som ju tak, že som si za hlavný cieľ určila to, aby som sa ráno len dostala von. Nakoniec som aj tak začala behať, pretože mi na tvár príjemne svietilo slnko a v ušiach mi hrala obľúbená audiokniha,“ opisuje novinárka, ktorej sa podarilo prispôsobiť si rannú rutinu tak, aby si ju dokázala užiť.