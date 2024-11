Fuj, cigánsky tím, zabite ich, kričalo dievčatko. Rómskym chlapcom posielajú podporu stovky Slovákov

Rómski chlapci si mali užiť priateľský futbalový zápas, namiesto toho sa v miestnej škole dočkali privítania, ktoré zabolelo. „Fuj, cigánsky tím! Zabite ich!“ kričala po nich jedna žiačka. „To bolo privítanie od drobného dievčatka z miestnej školy, kde sme prišli so žiakmi na priateľský futbalový zápas. Chalani sa na zápas nesmierne tešili. To privítanie ale zabolelo,“ uviedol na Facebooku pedagóg a aktivista v oblasti vzdelávania Juraj Hipš, ktorý zverejnil smutnú skúsenosť jeho žiakov. Na sociálnych sieťach sa teraz zdvihla obrovská vlna podpory.

Vinní od narodenia

„Zápas sme prehrali. Bolo tam veľa frustrácie aj straty sebavedomia. Chlapci svoj hnev dávali do hry a bolo to vidno. Zlé prihrávky, slabá tímová práca aj sústredenie. Bolo mi to veľmi ľúto. Prehratý zápas ma nezaujímal. Bolelo ma, ako tým chlapcom bolo opäť pripomenuté, že sú ‚vinní od narodenia‘,“ priznal učiteľ Hipš, ktorý dlhé roky pracuje na lepšej budúcnosti pre deti z rómskych komunít. Škola je podľa neho často jediné miesto, kde sa môžu stretávať ľudia z rôznych sociálnych skupín a práve tam vznikajú základy budúcej spoločnosti.

Jeho žiakom sa ďalší zápas podarilo vyhrať, no viac ako výhra ho potešilo to, že sa dokázali podržať ako tím. „Po faule podať súperovi ruku a pomôcť mu vstať zo zeme. S hrdosťou mi oznamovali, že dobre reprezentovali školu. Ja som bol hrdý na nich. Že napriek všetkým prekážkam, ktoré im život kladie, to nevzdávajú,“ odkázal Juraj Hipš. „Verím, že raz aj to dievčatko pochopí, ako jej slová zraňujú. A namiesto nadávok podá chalanom ruku. Aj to považujem za skutočné poslanie vzdelávania,“ dodal na záver.

Odkazy Slovákov

Na sociálnych sieťach rómskych chlapcom vyjadrujú podporu stovky ľudí. „Vinu na dievčatko by som vôbec nehádzal. Tá ide 100-percentne za rodičmi,“ napísal jeden z komentujúcich a mnohí mu dali za pravdu.

„Niektorí sa ešte stále nenaučili, že farba pleti nie je otázkou hodnoty človeka. Bohužiaľ. To dievčatko to asi nemalo z vlastnej hlavy. Zlý príklad z rodiny, prostredia, v ktorom vyrastá. Mám dobrých kamarátov z rómskej komunity, pracovitých, slušných a veľmi milých a pohostinných. Vychovali už dospelého syna, dcérka je na strednej škole a zobrali si ďalšie postihnuté dieťa z detského domova. Kiežby to dievčatko vyrástla v takom istom prostredí plnom lásky a aspoň základných hodnôt,“ uviedol na sociálnych sieti LinkedIn pán Miroslav. „Posielam chalanom pozdravy so želaním, nech sa im darí. A je nás veľmi veľa, čo im prajeme len dobre. Dúfam, že to vedia,“ odkázali ďalší.