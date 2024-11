Keď sa rozchádzal s kolegyňou, taniere po sebe nehádzali. Peter Varinský a jeho Lenka robia veci po svojom

„Podobné finty už o chvíľu vo filme Harry Potter a rezeň, pardon, väzeň z Azkabanu. Dovidenia cez víkend.“ Jednou vetou moderátor športu Peter Varinský pobavil celé Slovensko, pritom to povedal s absolútnou vyrovnanosťou, bez smiechu a zakoktania, akoby sa nič nestalo. Obľúbený šporťák z Markízy v televízii našiel nielen svoje povolanie, ale aj matku svojich detí. Hoci tvoril roky pár s Miriam Kalisovou, po „netalianskom rozchode“ sa usadil pri kolegyni Lenke, s ktorou si na rozdiel od iných známych párov robia veci po svojom.

Príliš vysoký futbalista

Otec sa venoval kulturistike a Peter sa chcel ako dieťa vydať rovnakou cestou. „Tato cvičí, odkedy si ja pamätám. Odmalička som ho chodil obdivovať do činkárne, vtedy sa to tak volalo,“ spomínal v Teleráne Peter Varinský, pre ktorého bol šport odmalička najväčšou vášňou. Rodák z Nitry prežil detstvo na sídlisku, kde začínal s futbalom, no priveľmi rýchlo rástol a tak sa medzi profesionálov nikdy nedostal.

„V tom čase razili teóriu, že nepotrebujú vysokých hráčov. Je vtipné, že dnes sú to najžiadanejší futbalisti. Prešiel som teda na basketbal, čo sa prejavilo na mojich kolenách. Začali veľmi bolieť, tak som s tým musel prestať. Znovu som sa k basketu vrátil na vysokej škole a začal som trénovať za mužov v Nitre, čo kolená už vôbec nevydržali, takže basketbal mi ostal len ako hobby,“ prezradil pre Nový Čas Peter, ktorý mal okrem športu ďalšiu veľkú vášeň – jazyky.

Po anglicky a po nemecky sa učil sám ešte ako malý chlapec, keď pozeral televíziu. „Odmalička som vyrastal na zahraničných animovaných rozprávkach. Samozrejme, vnímal som aj ich slovenské verzie a rozmýšľal som, ako by som to preložil ja. Podľa toho som si vybral aj vysokú školu a vyštudoval som na Univerzite Komenského v Bratislave angličtinu a nemčinu,“ vysvetľoval Peter Varinský.

Do telky cez posteľ

Profesionálne prekladal už počas štúdia, no nakoniec ho zlákala práca v televízii. To, ako sa dostal pred kamery, komentoval v Rádiu Jemné melódie s humorom. „Viac-menej cez posteľ,“ smial sa moderátor. „Dá sa to, ale treba byť vytrvalý,“ vtipkoval.