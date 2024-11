Mal povesť lúzra a obával sa o život. Alan zo seriálu Dva a pol chlapa uspel, až keď si správne vybral

Ktovie, ako by to s ním dopadlo, ak by sa zaujímal skôr o rolu v sci-fi seriáli.

Predtým, ako sa z neho stal seriálový Alan Harper, po kariérnej stránke trel biedu. Jon Cryer vraj v rozmedzí rokov 2000 a 2003 odpracoval len tri týždne, natočil sériu neúspešných televíznych projektov a vybudoval si nepeknú povesť. V tom čase ešte netušil, že sa vďaka jedinej filmovej úlohe konečne všetko zmení.

Šéfa nezaujal

„Mal som tri relácie. Všetky išli do éteru hneď po sebe a so všetkými to hneď po tom išlo dolu vodou. Kariéra mi jednoducho vyschla,“ priznal známy herec v šou Howarda Sterna. Keď minul všetky peniaze, začal zvažovať učiteľstvo herectva, no nebol si istý, či by to vôbec zvládol. Šťastie sa naňho usmialo až v roku 2003, kedy dostal ponuku na dve role - jednu v sci-fi seriáli Hviezdna loď Galactica a druhú v komediálnej klasike s názvom Dva a pol chlapa.

Vzhľadom na to, že Les Moonves, vtedajší šéf vysielacej spoločnosti CBS, ktorá mala seriál Dva a pol chlapa pod palcom, mal v tom čase proti Johnovi výhrady, by dávalo najväčší zmysel, ak by si z ponúk vybral práve prvú menovanú. To sa však nestalo.

Osudové rozhodnutie