Atraktívny vzhľad môže spôsobiť aj nepríjemnosti. Vyrovnať sa s nimi dá podľa vedcov len jedným spôsobom

Na výzore nám obyčajne veľmi záleží a je to celkom prirodzené. Napokon nie je žiadna novinka, že prvý dojem robí naozaj veľa a teórie o tom, že fyzický vzhľad veľmi vplýva na to, ako nás druhí vnímajú, predstavili vedci už v roku 1972 v štúdii publikovanej v odbornom časopise Journal od Personality and Social Psychology. Vychádzali pritom z predpokladu, že tí, ktorí sú považovaní za fyzicky atraktívnejších, majú pozitívne aj ostatné vlastnosti, no v skutočnosti vám fyzická príťažlivosť môže viacero vecí v živote poriadne skomplikovať.

Foto: freepik.com/lookstudio

Muži si na ženách podľa viacerých odborných prác cenili najmä mladosť, zdravie a plodnosť. Ženy zasa na mužoch odjakživa priťahovala ich sila a dominancia. Tieto parametre sa však postupne menia a dnes už fyzická atraktivita, zdravie a sila nemusí byť vnímaná len pozitívne, naopak, posudzovanie týchto ‚predností‘ nie je ani zďaleka také jednoznačné.

Čo je to lookizmus

Pre posudzovanie vzhľadu akýmkoľvek spôsobom a z neho plynúcu diskrimináciu vedci napokon zaviedli pojem lookizmus. Kedysi tento pojem poukazoval výlučne na tých, ktorí odsudzovali menej atraktívnych jedincov. Dnes sa však čoraz častejšie stretávame s novou kategóriou tohto javu, kde vzniká diskriminácia, naopak, na základe výskytu atraktívnych čŕt.

Atraktívni jedinci sú podľa psychológov síce často automaticky považovaní za tých kompetentných, vrúcnych, inteligentných a extrovertných, no z atraktívneho vzhľadu môže tiež vyplynúť hneď niekoľko nevýhod.