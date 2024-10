Stačí vôňa a spomenie si na krásne časy. Hráškovú polievku od Braňa Deáka zvládne uvariť každý

Nebojí sa experimentovať, no niektoré špeciality by do úst nevložil.

Rád pripravuje cestoviny, šaláty aj mäso a okrem slovenskej kuchyne si najviac pochutí na tej talianskej. „Je podľa mňa veľmi jednoduchá, Taliani používajú stále dookola tri-štyri suroviny a moje telo na ne reaguje veľmi dobre,“ povedal pre Pravdu herec Braňo Deák, ktorý sa s jedlom nebojí experimentovať.

Stačí si privoňať

Rád si pochutí napríklad na klokaních steakoch, no konské mäso by nikdy nezjedol. „V prvom momente som mal trošku obavy a nebol som celkom rozhodnutý, že idem do toho. No neodolal som a dobre som spravil. Klokanie mäso je chuťovo výnimočné,“ myslí si obľúbený umelec.

Jedlo je podľa neho ten najprirodzenejší spôsob ako udržiavať živé spomienky na výnimočné okamihy a dá sa vďaka nemu cestovať v čase. „Stačí si privoňať k šošovicovej polievke a razom sa ocitnete doma na Vianoce,“ vysvetlil herec, ktorý niektoré zo svojich obľúbených receptov spísal aj do knihy.

Nejde však o žiadne memoáre ani o kuchársku knihu, len sa v nej pomocou príbehov a dobrého jedla snaží opísať to, kým naozaj je, jedlo, ktoré má rád a spomienky, ktoré v ňom vyvoláva. V publikácii spomína aj jednoduchý recept na krémovú hráškovú polievku, ktorú podľa neho zvládne pripraviť takmer každý.

Hrášková polievka podľa Braňa Deáka: