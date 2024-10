Ukázala, po kom má dobrý vkus. Soňa Müllerová sa nebojí kibicovať do toho, ako ju chcú v obliecť v telke

Považujú ju za módnu ikonu, ona sa však takto nevníma. Soňa Müllerová sa aj v zrelšom veku živo zaujíma o módu a pestuje si svoj vlastný štýl, pre ktorý ju mnohí uznávajú. Moderátorku relácie Dámsky klub a niekdajšiu hlásateľku pozitívne reakcie ľudí tešia. Prehovorila o tom v rozhovore pre STVR.

Považuje to za mýtus

Známa moderátorka sa nebojí v móde experimentovať. Má svoj osobitý a jedinečný štýl a bežne siaha aj po farebných kúskoch. Tvrdenie, že je módna ikona, však považuje za mýtus. „Ja sa rada pekne obliekam, ale to má ďaleko od módnej ikony,“ hovorí Soňa Müllerová.

Podľa vlastných slov sa snaží držať svojho vlastného štýlu a obliekať sa tak, ako to cíti. „Obliekam sa tak, aby som sa v tom, čo mám na sebe, aj dobre cítila. A ak sa to páči a inšpiruje ženy, tak ma to samozrejme teší,“ dodáva ďalej.

Ukázala, po kom má vkus