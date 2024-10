Malé, nadýchané a najlepšie ešte čerstvé. Škoricové slimáky veselého cukrára Josefa sú jesennou klasikou

Ako cukrár sa každý deň točí okolo sladkých dezertov a to, že má pár kíl navyše, ho rozhodne netrápi. Josef Maršálek totiž vie, že je to niečo podobné, ako keď sa maliar zašpiní farbou. „Každá profesia má svoje povinnosti. Ja to mám ako pracovný úraz a keď sa narodíte ako diétna chyba, tak to potom veľmi neriešite,“ vysvetlil so smiechom pre Super.cz.

Nič iné ho nezaujímalo

Vždy dobre naladený cukrár vyrastal v malej stredomoravskej dedinke na hospodárstve svojich rodičov. Tí si veľmi priali, aby vyštudoval gymnázium a stal sa učiteľom, jeho celoživotnou láskou sa však napokon stalo cukrárstvo.

„Vždy som chcel piecť a nič naľavo ani napravo ma nezaujímalo. Najväčšiu radosť zo mňa mala babička, ktorú som vždy pred Vianocami zastúpil,“ spomína pre Deník.cz Josef, ktorý aj počas strednej školy stále odbiehal k pečeniu, či už pre známych alebo na svadbu.

Ani dnes si svoje recepty nenecháva pre seba, namiesto toho, aby všetkým svojim fanúšikom vypekal, ich však učí svojmu remeslu. Na Instagrame nedávno zaujal receptom na nadýchané škoricové slimáky s nádychom ruže, na ktorých si vraj najlepšie pochutnáte úplne začerstva. „Jeseň je celá o kysnutom a tiež čokoláde. A zaslúži si niečo malé, nadýchané a škoricové na zahryznutie,“ píše šikovný cukrár na sociálnej sieti.

Škoricové slimáky cukrára Josefa