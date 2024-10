Neverím nikomu, kto je neustále veselý. Komička Evelyn má dobrú radu pre tých, ktorých ponižujú pre výzor

Aj ona z času na čas prežíva ťažšie chvíle. Komička a influencerka Eva Kramerová alias Evelyn vie, že je to tak v poriadku. V rozhovore pre magazín Slovenka teraz prezradila, ako sa vyrovnáva s bodyshamingom a na čiu adresu by nikdy nevtipkovala.

Nikto nie je stále veselý

„Neverím nikomu, kto je neustále veselý. Život je rozmanitý a prináša nám rôzne situácie, niektoré sú príjemné, niektoré menej a tak je to aj u mňa – snažím sa vždy pozerať na veci s nádejou a vždy, keď je zle, poviem si, že bude lepšie. Čiže nie som len veselá, som aj smutná, aj nahnevaná a veľakrát aj bez nálady. A tak je to zdravé,“ konštatuje pre týždenník Slovenka Evelyn, ktorá sa už viackrát verejne vyjadrila k téme bodyshamingu.

Sama už má v tejto veci podľa vlastných slov jasno. „Sú to roky a veľa preskákaných nepríjemností a asi zrelosť a uvedomenie si vlastnej hodnoty. To je neprenosná skúsenosť, ale človek zrejme do toho dozreje a uvedomí si, čo je v skutočnosti v živote podstatné,“ konštatuje komička.

Dobrá rada pre všetkých

Pre ľudí, ktorí sa stretajú s hanlivými poznámkami na ich výzor, má jednu dobrú radu.